Ella es Brenda Bedoya la participante que representa al Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality

Se estrenó Miss Universe Colombia, el reality, el programa en el que bajo la conducción de Claudia Bahamón se elegirá a la representante que viajará a Tailandia al certamen internacional de Miss Universe.

Una de las candidatas que más interés despierta es Brenda Bedoya, la joven que lleva en su piel y en su voz la fuerza del departamento del Putumayo, y que busca dejar en alto el nombre de su tierra.

¿Cuál es la ocupación, peso y estatura de Brenda Bedoya, la candidata de Putumayo a Miss Universe Colombia, el reality?

Brenda tiene 22 años, mide 1.75 m y pesa 70 kg , tiene piel tono chocolate, es soltera y se considera una mujer que no se limita, resaltando la sensibilidad y autenticidad con la que se muestra al mundo, pues desde pequeña aprendió el valor del amor propio y el poder de reconstruirse tras momentos dolorosos.

Tiene raíces afrocolombianas y en su trayectoria como modelo profesional, destaca su participación en el Certamen Nacional del Turismo como Señorita Putumayo, donde encontró un escenario ideal para dar visibilidad a las causas que la mueven, la salud mental, el cuidado de la infancia y la dignificación de la mujer afrodescendiente.

¿Cuál es el mensaje que desea llevar Brenda Bedoya la candidata de Putumayo a Miss Universe Colombia, el reality?

La pérdida de su abuelo, quien fue su guía y figura paterna, significó un momento difícil en su vida, sin embargo, convirtió ese dolor en una fuente de motivación para honrar su memoria a través de su entrega y sus valores.

A su lado, siempre ha tenido el respaldo de su madre, su hermano, su padrastro y su pareja, un núcleo cercano que la sostiene en cada paso de su carrera, también entrena con constancia, estudia y dedica tiempo a proyectos con niños y jóvenes.

¿Por qué Brenda Bedoya quiere representar al Putumayo y a Colombia en Miss Universe?

Ser candidata en Miss Universe Colombia, el reality, es un honor, pero también un compromiso mayor, pues entiende que carga con las historias invisibilizadas de su región, un territorio que también está lleno de riqueza cultural, biodiversidad y esperanza.

Quiere mostrarle al mundo que el Putumayo no es solo un lugar en el mapa representando a todas las niñas que alguna vez pensaron que sus voces no merecían ser escuchadas.

30 de agosto gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality/Canal RCN

En esta edición, el panel de jurados lo conforman Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, personalidades que aportan experiencia en moda, entretenimiento y reinas de belleza. Se espera que su mirada integral permita destacar a la candidata que reúna elegancia, carisma y liderazgo, cualidades esenciales para brillar en Miss Universe.