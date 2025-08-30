Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Ella es Ana María Tavera Lozano, la candidata del Meta en Miss Universe Colombia, el reality

Ana María Tavera Lozano es la candidata del Meta en Miss Universe Colombia, el reality que busca a la próxima representante del país en el certamen mundial.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Ana María Tavera Lozano representa con orgullo al Meta
Ana María Tavera Lozano representa con orgullo al Meta en Miss Universe Colombia, el reality

Ana María Tavera Lozano llega a Miss Universe Colombia, el reality del Canal RCN con una historia que trasciende la belleza.

Madre, actriz, presentadora y periodista, ha construido su vida sobre resiliencia y autenticidad. Desde joven enfrentó retos que moldearon su carácter: la maternidad adolescente, la pérdida de seres queridos y la necesidad de levantar su hogar sola forjaron su fuerza y ​​visión de la vida. Su historia inspira a muchas mujeres a superar adversidades y perseguir sus sueños.

Artículos relacionados

¿Cómo es físicamente Ana María Tavera Lozano, la representante del Meta en Miss Universe Colombia?

Ana María Tavera Lozano, de 33 años, llega desde el Meta con una presencia que combina elegancia y naturalidad. Con 1.70 m de estatura y 56 kg, su figura armoniosa se refleja con facilidad en la pasarela.

¿Cómo combina Ana María talento y disciplina en Miss Universe Colombia, el reality?

Su rutina diaria es un ejemplo de constancia y determinación. Ana María alterna yoga, ejercicio, tenis y pádel con su trabajo profesional y la crianza de su hijo de 16 años. Esta dedicación será clave para brillar en el reality, donde un panel de expertos acompañará a las participantes en su formación hasta la noche de coronación.

Artículos relacionados

¿Qué motiva a Ana María a participar en Miss Universe Colombia, el reality?

Hace más de una década estuvo cerca de representar al Meta en Miss Colombia, pero la maternidad cambió sus planos. Hoy regresa con madurez y propósito , convencida de que “los sueños esperan, pero no mueren”.

Para Ana María, ser parte de la realidad no es solo un título: es la oportunidad de amplificar la voz de las mujeres que pocas veces son escuchadas, impactando en hospitales, cárceles y comunidades vulnerables, demostrando que una corona puede abrir puertas y tender puentes.

¿Cómo inspirar a Ana María con su historia en Miss Universe Colombia, el reality?

Ana María demuestra que la adversidad no define tu futuro. Su cercanía, espontaneidad y humor contagioso la hacen auténtica y accesible, mientras su compromiso social y profesional la convierte en un ejemplo de transformación.

Cada reto de la realidad refleja que la disciplina, la determinación y la autenticidad pueden cambiar vidas.

Artículos relacionados

¿Qué representa a Ana María para Colombia en Miss Universe Colombia, el reality?

La representante del Meta es mucho más que una candidata en un certamen: refleja talento, carácter, propósito y corazón. Su participación en el reality, que se estrenó el sábado 30 de agosto por el Canal RCN, será la oportunidad para que el público descubra la fortaleza de una mujer que supo florecer a pesar de las adversidades.

Ana María reafirma que la verdadera coronación está en la vida real, donde cada mujer puede brillar desde su autenticidad y resiliencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

El Valle tiene su representante en Miss Universe Colombia, el reality, Eliana Duque, apasionada por el arte y la moda. Miss Universo

Ella es Eliana Duque, la candidata del Valle del Cauca que busca conquistar Miss Universe Colombia, el reality

Eliana Duque Salazar representa al Valle en Miss Universe Colombia, el reality, uniendo talento, disciplina y compromiso social.

Ariana Alfaro representa a Sucre en Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Ella es Ariana Alfaro, representante de Sucre en Miss Universe Colombia, el reality

Conoce todo sobre Ariana Alfaro, la candidata que representará a Sucre en Miss Universe Colombia, el reality.

Dayana Ángulo Miss Universe Colombia

¿Quién es Dayana Ángulo, la candidata de Casanare en Miss Universe Colombia, el reality?

Dayana Ángulo es llanera y quiere que lo colectivo prime en su representación de Casanare en Miss Universe Colombia, conoce su perfil.

Lo más superlike

¿Quién es Cindy Vásquez, candidata de Caquetá en Miss Universe, Colombia? Miss Universe Colombia

Ella es Cindy Vásquez, la candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality

Conoce más sobre Cindy Catherine Vásquez, la candidata de Caquetá que combina belleza, disciplina y un propósito social en Miss Universe Colombia.

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón