El Sebastucho, aspirante a La Casa de los Famosos, y La Karola: detalles de su ruptura

La historia entre El Sebastucho y La Karola es ampliamente recordada en redes sociales. Su relación, las decisiones que tomaron y los encuentros posteriores se han convertido en tema constante entre sus seguidores, quienes han retomado fragmentos del pasado de la pareja.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una exreina! Murió famosa modelo y presentadora tras batalla contra el cáncer

¿Por qué terminó la relación entre El Sebastucho y La Karola?

En entrevistas posteriores, Karola explicó que la ruptura se dio porque ella sentía que él necesitaba una persona distinta para acompañarlo. Según su versión, la dinámica entre ambos dejó de funcionar y decidió dar un paso al costado.

La influenciadora también reconoció que experimentó cambios emocionales que no había vivido con parejas anteriores. Aseguró que comenzó a sentir celos en situaciones que antes no le afectaban, lo que interpretó como un signo de que no estaba manejando la relación de manera adecuada.

Karola explicó los motivos de su ruptura con El Sebastucho / (Fotos del Canal RCN)

La convivencia fue otro punto clave. Karola contó que suele mudarse con sus parejas a poco tiempo de comenzar el vínculo, y este caso no fue diferente. La vida compartida incluyó rutinas, responsabilidades domésticas y contenido registrado para el público.

A nivel profesional, Sebastucho era gestor del equipo de influencers del que ella hacía parte. Esa dualidad generó tensiones: decisiones laborales afectaban el entorno personal y viceversa. Usuarios comentaron que la mezcla de trabajo y vida privada era una fuente constante de conflicto para la pareja.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Qué ocurrió cuando El Sebastucho y La Karola se reencontraron?

Uno de los episodios más comentados sucedió en un matrimonio. Karola relató que el encuentro fue breve: saludo, preguntas generales y despedida. Lo que llamó la atención fue la reacción del público presente que afirmó la existencia de cierta ‘tensión’ en el momento.

Karola tuvo un breve encuentro con El Sebastucho / (Foto de Freepik)

Tras la ruptura, los internautas detectaron un cambio evidente: Sebastucho eliminó publicaciones relacionadas con ella. Ese detalle fue interpretado como una forma de cerrar la etapa o reorganizar su imagen pública.

Las tensiones con otros creadores también influyeron. Karola expresó inconformidad cuando Sebastucho apoyó a Altafulla en lugar de a Emiro durante una discusión entre influencers. Para ella, ese gesto cuestionaba la lealtad entre personas que habían trabajado.

Artículos relacionados Daniella Álvarez Daniela Álvarez recordó la experiencia paranormal que vivió y cambió su vida para siempre

¿El Sebastucho estará en La Casa de los Famosos?

El Sebastucho aparece entre los nombres del séptimo grupo de aspirantes a la tercera temporada de La casa de los famosos 3. Nació en Barranquilla y comenzó como creador de contenido con frases, chistes y situaciones cotidianas que se viralizaron entre audiencias jóvenes.



Su presencia en el formato generó preguntas de los seguidores sobre si hablará o no de su pasado con Karola. Aunque él ha mantenido silencio en varios temas, la comunidad digital suele retomar fragmentos de lo que ella contó para anticipar posibles tensiones o reacciones dentro del programa.

Con más de dos millones de seguidores en redes, Sebastucho se presenta como aspirante del reality. Los seguidores tendrán hasta el domingo, 7 de diciembre del 2025, para ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com y decidir quien será el próximo participante del reality.