Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

El regreso que emocionó en Materchef Celebrity Colombia

Un regreso puso muy felices a todos en MasterChef Celebrity, tanto que hasta le hicieron canciones.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Belén Alonso en MasterChef Celebrity
Belén Alonso de nuevo en MasterChef Celebrity/Canal RCN

En MasterChef Celebrity hubo un emotivo regreso que emocionó a muchos en la competencia luego de varios días de ausencia.

Artículos relacionados

¿Quién estuvo ausente en MasterChef Celebrity?

La chef Belén Alonso no estuvo presente en varios retos de la cocina más grande del mundo, por lo que, muchos de los participantes ya la estaban extrañando bastante.

Para la prueba por equipos de este 14 de agosto la chef mexicana regresó a la competencia para ponerle su sabor al juego.

"De todo corazón quiero decirle a Belén que la extrañábamos mucho y también hay que tratarla muy bien porque fue la creativa para el reto de hoy, así que por favor díganle cosas lindas", dijo la presentadora Claudia Bahamón.

Regreso en MasterChef Celebrity

Artículos relacionados

¿Qué dijo Belén Alonso tras regresar a MasterChef Celebrity?

La chef señaló que estaba muy feliz de volver y que tuvo tiempo de pensar algunas "maqueveleadas", por lo que fue quien se ideó que los equipos realizaran postres con los ingredientes que más les molesta a ellos como jurados.

El tomate de árbol a Nicolás de Zubiría, las cerezas a Jorge Rausch y la remolacha a ella.

En medio de la conversación, el chef Jorge Rausch señaló la importancia de trabajar en equipo, aún cuando se está con personas que no se quiere trabajar.

Belén Alonso lanzó un chiste contra Claudia Bahamón, asegurando que cuando ella trabajó con un jefe que no le habló el problema fue ella, provocando que le respondiera a través de Pinchingo que le hizo una trova al respecto.

"Como pueden ver muchachos de que ya volvió Belén, pa' qué volvió si aquí estábamos tan bien", cantó.

Belen Alonso en MasterChef Celebrity

Pinchingo aclaró que son pensamientos de Claudia Bahamón, por lo que, Belén señaló que no era vengadora, pero todos se iban a acordar de ella.

Artículos relacionados

Por su parte, el equipo verde se sumó a cantarle y le dijeron: "Belen te extrañamos mucho, menos mal que ya llegaste porque cuando no estuviste, esto fue puro desastre".

Sus palabras hicieron reaccionar a Nicolás y Jorge Rausch, que señalaron que ahora ellos iban a ser los que se iban a molestar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Betty, la fea Betty la fea

Betty, la fea: ¿cuándo y dónde ver el estreno de la nueva temporada?

‘Betty la fea’ regresa con una nueva temporada llena de varias historias, secretos y dramas. Aquí te contamos su fecha de estreno.

La Toxi Costeña sorprende a sus fans con un radical cambio de look La toxi costeña

La Toxi Costeña sorprendió con un inesperado cambio de look

La Toxi Costeña volvió a renovar su imagen con un nuevo cambio de look que sorprendió a su fanaticada.

Ganadores equipos MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

En MasterChef Celebrity compitieron entre tríos, así quedaron los equipos

Ellos fueron los ganadores de cada trío y así quedaron conformados los equipos en MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Talento internacional

Isabella Ladera revela detalles de su relación con Beéle: "Me dijo que ya estaba separado"

La modelo Isabella Ladera dio más detalles sobre su polémica relación con el cantante Beéle.

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO

Christian Nodal contó sobre su boda en Roma con Ángela Aguilar Christian Nodal

Nodal confiesa que se casó en Roma con Ángela Aguilar pocos días después de terminar con Cazzu

Karol G hará historia en la NFL: primer show de medio tiempo en Brasil por YouTube Karol G

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil por Youtube