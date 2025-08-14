El regreso que emocionó en Materchef Celebrity Colombia

En MasterChef Celebrity hubo un emotivo regreso que emocionó a muchos en la competencia luego de varios días de ausencia.

¿Quién estuvo ausente en MasterChef Celebrity?

La chef Belén Alonso no estuvo presente en varios retos de la cocina más grande del mundo, por lo que, muchos de los participantes ya la estaban extrañando bastante.

Para la prueba por equipos de este 14 de agosto la chef mexicana regresó a la competencia para ponerle su sabor al juego.

"De todo corazón quiero decirle a Belén que la extrañábamos mucho y también hay que tratarla muy bien porque fue la creativa para el reto de hoy, así que por favor díganle cosas lindas", dijo la presentadora Claudia Bahamón.

¿Qué dijo Belén Alonso tras regresar a MasterChef Celebrity?

La chef señaló que estaba muy feliz de volver y que tuvo tiempo de pensar algunas "maqueveleadas", por lo que fue quien se ideó que los equipos realizaran postres con los ingredientes que más les molesta a ellos como jurados.

El tomate de árbol a Nicolás de Zubiría, las cerezas a Jorge Rausch y la remolacha a ella.

En medio de la conversación, el chef Jorge Rausch señaló la importancia de trabajar en equipo, aún cuando se está con personas que no se quiere trabajar.

Belén Alonso lanzó un chiste contra Claudia Bahamón, asegurando que cuando ella trabajó con un jefe que no le habló el problema fue ella, provocando que le respondiera a través de Pinchingo que le hizo una trova al respecto.

"Como pueden ver muchachos de que ya volvió Belén, pa' qué volvió si aquí estábamos tan bien", cantó.

Pinchingo aclaró que son pensamientos de Claudia Bahamón, por lo que, Belén señaló que no era vengadora, pero todos se iban a acordar de ella.

Por su parte, el equipo verde se sumó a cantarle y le dijeron: "Belen te extrañamos mucho, menos mal que ya llegaste porque cuando no estuviste, esto fue puro desastre".

Sus palabras hicieron reaccionar a Nicolás y Jorge Rausch, que señalaron que ahora ellos iban a ser los que se iban a molestar.