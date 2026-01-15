El público eligió el futuro de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia, ¿salió o se quedó?

Luego de dos días de permanecer en el loft de La casa de los famosos Colombia, por decisión del público, Jay Torres volvió para quedarse en la competencia, pues así lo anunció Carla Giraldo durante la gala de hoy 15 de enero.

¿Jay Torres volvió a La casa de los famosos Colombia tras ser expulsado por Tebi Bernal?

En medio de la angustia por no saber si su paso por La casa de los famosos Colombia había terminado, la presentadora nuevamente se conectó al loft para darle la buena noticia al participante puertorriqueño, dejando ver que, por el momento, cuenta con el apoyo de los televidentes, pues fueron ellos quienes le dieron esta oportunidad.

De acuerdo con Carla, con un porcentaje del 85% frente al 15%, el público eligió que el boricua debía continuar en el reality de convivencia, otorgándole así una nueva posibilidad de entrar para demostrar su espíritu competitivo en la casa.

¿Cómo reaccionó Jay Torres a su regreso a La casa de los famosos Colombia tras se expulsado?

Tras conocer la noticia, el joven se mostró emocionado de poder volver a la que fue su casa por algunas horas, pues recordemos que por decisión de Tebi, él debió abandonar el juego.

Jay Torres volvió al La casa de los famosos Colombia. Foto 1 Canal RCN.

Sin embargo, lo que todos desconocen, es que su compañero estuvo allí espiando sus conversaciones y atento de todo lo que sucedía, situación que, de alguna manera lo puso en ventaja respecto al juego.

¿Carla Giraldo regañó a Jay Torres, participante de La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, antes de anunciar los resultados de las votaciones, la conductora del programa, que hoy estuvo sin la compañía de Marcelo Cezán, aprovechó unos segundos de la gala para hacerle un llamado de atención al joven cantante, pues desde su punto de vista, debió aprovechar más las cámaras para dirigirse al público.

El público eligió el destino de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por su parte, el intérprete de Puerto Rico, se mostró atento y dispuesto a dar mucho contenido de aquí en adelante, pues siento que no ha tenido la posibilidad de darse a conocer como quisiera.