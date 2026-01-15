Prometida de Jhonny Rivera halló inquietante panorama en casa tras homenaje a Yeison Jiménez

Jhonny Rivera y su prometida, Jenny López, asistieron el pasado miércoles 14 de enero en Bogotá al homenaje que familiares de Yeison Jiménez organizaron en honor al cantante, quien falleció trágicamente el sábado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá. Al regresar a casa, la joven compartió un inquietante panorama que encontró en el lugar.

¿Cuál fue el inquietante panorama que Jenny López encontró al regresar a casa después del homenaje a Yeison Jiménez?

Tras asistir al homenaje que familiares y fanáticos organizaron el pasado miércoles 14 de enero en honor al cantante en Bogotá, Jenny López compartió un video en sus historias de Instagram mostrando un inesperado panorama al llegar a la finca de su prometido, Jhonny Rivera.

Jhonny Rivera rindió homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

En el clip, la joven artista enseñó que gran parte del jardín de la casa estaba cubierto por curiosos brotes de pasto, resultado de las lentejas que lanzaron el pasado 31 de diciembre como parte de un agüero para atraer el dinero durante el año.

"Si algo me ha tenido inquieta es que vamos a tener este año lentejas. Todo esto es lentejas, pero miren acá, todas las lentejas creciendo al pie de la casa", comentó López mostrando a sus seguidores este curioso panorama con el que se encontró tras el emotivo homenaje a Yeison Jiménez.

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?

Aunque Jenny López no era muy cercana a Yeison Jiménez, su prometido Jhonny Rivera sí, por lo que ambos asistieron al homenaje realizado en Bogotá. En el evento, colegas del artista se subieron a la tarima para interpretar su música en honor al difunto.

Además, miles de fanáticos acompañaron a sus familiares en este difícil momento, coreando sus canciones y mostrando su cariño por el artista que enluta a todo un país.

Por lo pronto, las cenizas del cantante, quien fue cremado el pasado martes 12 de enero en medio de una ceremonia privada a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos, se encuentra en poder de su esposa e hijos.