¡El juego cambió! Valentino y Alexa usaron sus poderes y así quedó la placa parcial de La casa de los famosos Colombia

En el capítulo de hoy 15 de enero en La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex nuevamente fue una de las protagonistas de la noche, esto por cuenta del interesante poder que tuvo que usar tras convertirse en la primera líder de esta temporada.

¿Qué poder utilizó Alexa Torrex como líder de la semana en La casa de los famosos Colombia?

Tras escuchar las indicaciones de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, fue el momento de que la joven participante hiciera uso del poder que adquirió tras obtener el liderazgo de esta semana, por lo que, fiel a su estilo directo y espontáneo aprovechó esta ventaja.

Cabe señalar que el mencionado poder consistió en hacer un intercambio de participantes, es decir, elegir a uno de los que están en la placa de nominados y reemplazarlo con uno de los compañeros que no está en riesgo de salir.

Hecha la aclaración, la cucuteña eligió a Marilyn Patiño para que intercambie de posición con Valentino Lázaro y sea este última quien vaya al cuarto de eliminación el próximo domingo.

¿Valentino Lázaro también obtuvo poder en La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, los planes de Torrex terminaron cambiando de un momento a otro, pues cuando todos pensaron que la placa había terminado así, Carla le pidió a Alexa que regresara a la habitación del poder para abrir nuevamente su caja de pandora.

Valentino Lázaro tomó decisiones . importantes en el juego. Foto | Canal RCN.

Allí, la joven se encontró con la sorpresa de tener que entregarle una caja a la persona que ingresó a la placa, es decir a Valentino. Segundos después de habérsela entregado, Lázaro descubrió que él también terminó obteniendo el mismo poder de intercambio, por lo que no dudó en aprovechar esta ventaja para sacar de la placa a Beba e incluir a Tebi Bernal.

En este orden de ideas, y luego de lo ocurrido en este cuarto capítulo del reality de convivencia, la placa de nominados quedó parcialmente de la siguiente manera:

Nicolás Arrieta

Tebi Bernal

Yuli Ruiz

Valentino Lázaro

Lorena Altamirano

Renzo Meneses

Luisa Cortina

Por ahora, queda esperar a conocer la decisión que tomará Valentino, pues recordemos que durante la gala logró robarse la salvación y ahora tendrá la posibilidad de sacar a alguien de la temida placa.