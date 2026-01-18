Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Jefe sancionará a un participante en La casa de los famosos Colombia, ¿qué pasó?

El Jefe de La casa de los famosos Colombia anunciará la primera sanción para uno de los participantes de la tercera temporada.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jefe sancionara a alguien en la casa de los famosos colombia
Habrá una sanción en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El Jefe anunció a los fieles fanáticos de La casa de los famosos Colombia a través del 24/7 en al aplicación del Canal RCN que esta noche habrá un sancionado.

¿Quién será sancionado en La casa de los famosos Colombia este domingo 18 de enero?

Desde la señal en vivo de La casa de los famosos Colombia, donde se ve todos los detalles de lo que hacen los participantes cada minuto en la competencia, El Jefe decidió anticipar que durante la gala de este 18 de enero dará a conocer la sanción que va a realizar contra uno de los famosos.

jefe sancionara en la casa de los famosos colombia

Cabe destacar que, en las temporadas anteriores varios famosos fueron sancionados por El Jefe tras incumplir varias de sus reglas y este es bastante estricto haciendo cumplir las normas que pone en el juego.

¿Por qué habrá sanción en La casa de los famosos Colombia este domingo 18 de enero?

Hasta el momento, El Jefe no ha dado más detalles sobre la sanción que impondrá a uno de los 23 participantes que están en juego.

sancion en la casa de los famosos colombia

Recordemos que, hay seis famosos en placa de nominación, quienes están en riesgo de eliminación; los participantes son: Nicolás Arrieta, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Juli Ruiz, Lorena Altamirano y Luisa Cortina.

Uno de ellos deberá abandonar la competencia esta noche tras haber tenido la menor votación por parte del público y se convertirá en el primer eliminado del juego.

Para conocer el nombre del participante que será sancionado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia no olvides conectarte esta noche a las 8:00 p.m. por el Canal RCN junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes son los encargados de guiar la gala.

Cabe recordar que, esta temporada del 2026 ha traído grandes novedades a los fanáticos del reality, pues llegó con nuevos poderes que le han dado un gran giro a la competencia.

Entre ellas la caja misteriosa, el calabozo y espacios nuevos en la terraza, que han dado bastante de qué hablar entre los famosos, que se han mostrado muy emocionados con estos cambios.

