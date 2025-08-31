Eilan Jusin Sosa es la joven que representa a la Guajira en Miss Universe Colombia, el reality

Miss Universe Colombia, el reality, es un formato que mostrará el proceso de preparación de mujeres que sueñan con representar al país en la gran cita internacional que se celebrará en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

Con la conducción de Claudia Bahamón, cada episodio permitirá conocer de cerca a las participantes, sus historias de vida y su camino de formación de la mano de asesores y un exigente jurado compuesto por Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar.

En el nuevo programa del Canal RCN se elegirá a la mujer que representará a Colombia en Miss Universe.

Los televidentes podrán seguir de cerca la historia de todas las participantes a través de la señal en vivo y la App del Canal RCN y en redes sociales con el hashtag #MissUniverseColombia, etiquetando a @missuniversecoloficial.

En este espacio, la atención se traslada a La Guajira para resaltar a una de sus voces más jóvenes, Eilan Jusin Sosa Guerra, una mujer que, con solo 19 años, tiene la resiliencia y la autenticidad como su carta de presentación.

¿Cuál es la ocupación, peso y estatura de Eilan Jusin Sosa, la candidata de La Guajira en Miss Universe Colombia, el reality?

Eilan tiene 19 años, mide 1.70 m de estatura, pesa 56 kg, tiene piel trigueña y es soltera, proviene de un territorio lleno de diversidad cultural, y desde muy pequeña estuvo rodeada de las tradiciones que hacen de su departamento un lugar único en el Caribe colombiano.

Ella asegura que su mayor inspiración proviene de esas raíces, y actualmente cursa estudios universitarios por lo que espera poder convertirse en una profesional que genere impacto social a través de la creación de proyectos.

Su historia personal también está marcada por la fuerza interior, pues enfrentó la pérdida de un ser querido, lo que se convirtió en el motor de su superación, un momento que despertó en ella el propósito de acompañar a jóvenes y mujeres de su región que han tenido que sobreponerse a situaciones difíciles o de vulnerabilidad.

¿Cuál es el mensaje que desea llevar Eilan Jusin Sosa la candidata de La Guajira a Miss Universe Colombia, el reality?

Para Eilan, representar a La Guajira es una plataforma para visibilizar a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que hacen parte del alma de su departamento, por eso, su preparación no se limitó solo a su aspecto sino también en la oratoria, la cultura general y el empoderamiento femenino.

Invirtiendo su tiempo en construir un mensaje sólido que conecte con la audiencia y le dé un sentido más profundo a su participación.

¿Por qué Eilan Jusin Sosa quiere representar a La Guajira en Miss Universe Colombia, el reality?

Eilan sueña con crear una plataforma que impulse procesos educativos en La Guajira, especialmente enfocados en liderazgo, salud mental y temas de género. Con ella, La Guajira recupera protagonismo en Miss Universe Colombia, el reality, un escenario nacional que muestra una parte de sus raíces.