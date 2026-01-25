Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Eidevin López hace un fuerte posicionamiento a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia

Eidevin López no se guardo nada para Alexa Torrex y a cambio recibió una fuerte respuesta de la influencer: “ponte los pantalones”.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Alexa Torrex tuvo una curiosa respuesta para el posicionamiento de Eidevin en La casa de los famosos.
Alexa Torrex tuvo una curiosa respuesta para el posicionamiento de Eidevin en La casa de los famosos. (Fotos del Canal RCN)

La tensión en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia alcanzó un punto de no retorno durante la reciente gala de posicionamiento. Lo que comenzó como una convivencia de respeto cordial se ha transformado en una de las enemistades más frontales y fuertes de la competencia: el duelo entre la influenciadora Alexa Torrex y el creador de contenido Eidevin López.

Artículos relacionados

El ambiente ya venía caldeado tras el Brunch de los Nominados, pero el posicionamiento dominical fue el escenario donde ambos decidieron quitarse los guantes y lanzarse palabras que dejaron a sus compañeros de una sola pieza.

Alexa Torrex mencionó que no confía en Eidevin López durante el Brunch de los nominados

Durante el brunch de los nominados, Alexa Torrex mencionó que no confía en Eidevin López, situación que ha escalado por diferencias en días anteriores, lo que ha reforzado su enemistad durante la convivencia.

Sin embargo, dichos argumentos llegaron a oídos de Eidevin, quien no tardó en posicionarse ante Alexa Torrex y dejarle claro lo que piensa de ella, su juego y sus estrategias.

Artículos relacionados

Eidevin López le dijo lo que piensa a Alexa Torrex y recibió curioso regalo

Eidevin no se quedó de brazos cruzados y aprovechó su turno para arremeter contra la personalidad de Torrex. El creador de contenido le sacó en cara lo que él considera un comportamiento dominante y fuera de lugar dentro de la convivencia:

"No me parece que estés diciendo qué hacer y que no hacer", le respondió Eidevin, tildándola de autoritaria.

El momento más teatral de la noche ocurrió cuando Alexa, preparada para la confrontación, sacó un objeto que dejó a todos atónitos: un par de pantalones. Al entregárselos, le lanzó un reto directo:

"Estos que tengo acá son los pantalones que te faltaron para cumplir con tu palabra". La provocación buscaba desestabilizar a Eidevin, sugiriendo que le faltaba carácter para enfrentar las consecuencias de sus actos.

Eidevin López
Eidevin López no se quedó callado y mencionó a la pareja sentimental de Alexa Torrex durante el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia. (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, la respuesta de Eidevin López fue tan rápida como contundente, apelando a la vida personal de la participante con una frase que dejó a varios en silencio:

Tú deberías valorar bastante al hombre que te pidió matrimonio; porque otro hombre no se aguantaría la actitud que tú cargas, oíste".

Un conflicto sin retorno en La casa de los famosos Colombia

Este intercambio no solo marcó la ruptura definitiva entre ambos, sino que puso sobre la mesa temas personales que suelen ser de impacto en el reality. Mientras Alexa defiende su postura como una mujer de carácter que busca orden, Eidevin se posiciona como el rebelde que no está dispuesto a seguir sus reglas.

Artículos relacionados

Con esta enemistad declarada, el futuro de ambos dentro del juego se vuelve incierto. Las votaciones de esta noche no solo definirán quién se queda, sino qué tipo de convivencia quiere premiar el público colombiano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Jay Torres y ALexa Torrex La casa de los famosos

Alexa quiebra en llanto por comentario de Jay Torres en el posicionamiento de La casa de los famosos

Durante el posicionamiento, Jay Torres le dijo sus inconformidades a Alexa Torrex y le mencionó que le “pasta dental te hace falta”, palabras que la hicieron llorar.

Johanna Fadul abrió su corazón Johanna Fadul

Johanna Fadul hizo inesperada confesión en su línea de la vida de La casa de los famosos

Johanna Fadul habló en La casa de los famosos Colombia 3 sobre la pérdida de sus gemelas y los episodios más duros en su vida.

Nicolás Arrieta y Tebi Bernal se enfrentaron Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta y Tebi Bernal tuvieron tenso cruce en posicionamiento de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta y Tebi Bernal preocuparon a sus compañeros con su discusión en La casa de los famosos Colombia: "Eres un perdedor".

Lo más superlike

La modelo se destacó en el Miss Venezuela en el año 2021, donde logró ser una de las favoritas. (Fotos: Freepik) Talento internacional

Famosa modelo y exreina reveló que está esperando su primer hijo: “Estamos demasiado felices”

La famosa modelo y exreina compartió con sus fans la primera ecografía del bebé que está esperando junto a su esposo.

Karol G dejó curioso mensaje en redes Karol G

Karol G dejó curioso mensaje tras confirmarse su ruptura con Feid: "Disfrutando la tormenta"

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo