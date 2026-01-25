La tensión en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia alcanzó un punto de no retorno durante la reciente gala de posicionamiento. Lo que comenzó como una convivencia de respeto cordial se ha transformado en una de las enemistades más frontales y fuertes de la competencia: el duelo entre la influenciadora Alexa Torrex y el creador de contenido Eidevin López.

El ambiente ya venía caldeado tras el Brunch de los Nominados, pero el posicionamiento dominical fue el escenario donde ambos decidieron quitarse los guantes y lanzarse palabras que dejaron a sus compañeros de una sola pieza.

Alexa Torrex mencionó que no confía en Eidevin López durante el Brunch de los nominados

Durante el brunch de los nominados, Alexa Torrex mencionó que no confía en Eidevin López, situación que ha escalado por diferencias en días anteriores, lo que ha reforzado su enemistad durante la convivencia.

Sin embargo, dichos argumentos llegaron a oídos de Eidevin, quien no tardó en posicionarse ante Alexa Torrex y dejarle claro lo que piensa de ella, su juego y sus estrategias.

Eidevin López le dijo lo que piensa a Alexa Torrex y recibió curioso regalo

Eidevin no se quedó de brazos cruzados y aprovechó su turno para arremeter contra la personalidad de Torrex. El creador de contenido le sacó en cara lo que él considera un comportamiento dominante y fuera de lugar dentro de la convivencia:

"No me parece que estés diciendo qué hacer y que no hacer", le respondió Eidevin, tildándola de autoritaria.

El momento más teatral de la noche ocurrió cuando Alexa, preparada para la confrontación, sacó un objeto que dejó a todos atónitos: un par de pantalones. Al entregárselos, le lanzó un reto directo:

"Estos que tengo acá son los pantalones que te faltaron para cumplir con tu palabra". La provocación buscaba desestabilizar a Eidevin, sugiriendo que le faltaba carácter para enfrentar las consecuencias de sus actos.

Eidevin López no se quedó callado y mencionó a la pareja sentimental de Alexa Torrex durante el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia. (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, la respuesta de Eidevin López fue tan rápida como contundente, apelando a la vida personal de la participante con una frase que dejó a varios en silencio:

Tú deberías valorar bastante al hombre que te pidió matrimonio; porque otro hombre no se aguantaría la actitud que tú cargas, oíste".

Un conflicto sin retorno en La casa de los famosos Colombia

Este intercambio no solo marcó la ruptura definitiva entre ambos, sino que puso sobre la mesa temas personales que suelen ser de impacto en el reality. Mientras Alexa defiende su postura como una mujer de carácter que busca orden, Eidevin se posiciona como el rebelde que no está dispuesto a seguir sus reglas.

Con esta enemistad declarada, el futuro de ambos dentro del juego se vuelve incierto. Las votaciones de esta noche no solo definirán quién se queda, sino qué tipo de convivencia quiere premiar el público colombiano.