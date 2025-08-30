Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Dónde y cuándo ver la señal EN VIVO del estreno de Miss Universe Colombia, el reality?

Canal RCN ofrece diferentes opciones para ver la transmisión del estreno del primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Miss Universe Colombia, el reality
¿Dónde y cuándo ver la señal EN VIVO del estreno de Miss Universe Colombia, el reality? | Foto del Canal RCN.

El formato de Miss Universe Colombia, el reality, ya es una realidad. Mujeres de lo largo y ancho del país competirán para ganar y con ello representar a Colombia en Miss Universe, el certamen de belleza más importante del mundo que tendrá lugar en noviembre, en Tailandia.

Cientos de mujeres se postularon, pero no todas fueron elegidas. En un principio, ingresará un selecto grupo y luego este se reducirá. La presentadora y productora del reality es Claudia Bahamón.

¿Dónde se puede ver el estreno de Miss Universe Colombia, el reality?

Miss Universe Colombia, el reality, se puede ver de diferentes formas. A partir de su estreno, que es este sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m., las múltiples pantallas del Canal RCN están disponibles.

En ese sentido, la primera opción en la pantalla televisiva del Canal RCN, pero si no se cuenta con un TV también se puede ver el primer capítulo a través de la señal en vivo de la página web www.canalrcn.com

Claudia Bahamón
Claudia Bahamón, presentadora y productora del reality | Foto del Canal RCN.

Asimismo, otra alternativa es mediante la app del Canal RCN. Para obtener la aplicación es muy fácil, tan solo hay que descargarla gratis. Ya teniéndola en el dispositivo móvil, hay que dirigirse a la señal en vivo.

Para descargar la app del Canal RCN, se puede dar clic aquí.

¿Cuál es el sitio oficial de Miss Universe Colombia, el reality?

Miss Universe Colombia, el reality, tiene su propio sitio web o plataforma interactiva, la cual aparece en la páginawww.zona-interactiva.canalrcn.com

En ese espacio aparecen las novedades del formato audiovisual, como, por ejemplo, el anuncio de que Canal RCN produce y transmite Miss Universe Colombia, a la vez que la revelación de que Valerie Domínguez, Hernán Zajar y Andrea Tovar son el jurado de esta producción.

Miss Universe Colombia
Zona interactiva de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

¿Cómo será el primer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality?

  • Primer capítulo: las participantes se enfrentarán en una primera competencia para obtener la banda representativa de su departamento. Solo aquellas seleccionadas avanzarán para dar comienzo a la convivencia.
  • Del segundo al noveno capítulo: durante estos episodios, las concursantes participarán en actividades, retos y sesiones de formación. A lo largo del proceso, acumularán puntos y tendrán la oportunidad de destacarse frente al jurado y el público.
  • Capítulo final: el episodio final será transmitido en vivo. En esta gala se anunciará a la ganadora definitiva, elegida a través de una combinación de votos del jurado y del público.
