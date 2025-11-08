Cuatro celebridades se llevaron delantal negro en MasterChef Celebrity

Cuatro celebridades se llevaron el delantal negro en MasterChef Celebrity en el reto creativo de este 11 de agosto luego de no cumplir correctamente con el reto y convencer a los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

¿De qué trató el reto de este 11 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes en MasterChef Celebrity se formaron en parejas al azar, donde cada una debía hacer una receta en específico, según el arroz que les correspondiera.

Algunas de las parejas quedaron a gusto, mientras que otros no se notaron muy contentos al respecto.

Patty quedó Pichingo bromeando sobre que el destino sigue uniendo su amor.

Carolina Sabino quedó con Violeta Bergonzi.

David Sanín quedó con Jorge Herrera.

Valentina Taguado quedó con Michelle.

Julián Zuluaga quedó con LuisFer Hoyos.

Raúl Ocampo quedó con Caterin Escobar.

Ricardo Vesga quedó con Nicolás.

¿Qué participantes se ganaron delantal negro por sus recetas en MasterChef Celebrity este 11 de agosto?

Luego de cada una de las parejas pasara al frente y mostrara su preparación, hubo dos parejas que no cautivaron a los jurados, siendo las conformadas por: Raúl Ocampo y Caterin Escobar, y Valentina Taguado y Michelle.

Raúl Ocampo y Caterin Escobar no lograron ejecutar su receta de la mejor manera, pues fallaron en varias cosas técnicas.

Los actores señalaron que creyeron que se iban a salvar, pero entendían que son las reglas del juego e iban a seguir jugando.

Por su parte, Valentina Taguado y Michelle, que no tienen mucha conexión en la cocina, no lograron hacer el arroz chino al elegir hacer sushi, error que les hizo perder el reto.

Valentina y Michelle reaccionaron de la mejor manera, indicando que se quitarán el delantal y que como han dicho varios de los ganadores que han pasado por la competencia, obtener el delantal negro es ir por el buen camino.

Por ahora, los participantes tienen más oportunidades de poder quitarse el delantal negro y no ir al temido reto de eliminación, en el que uno deberá salir de la cocina más grande del mundo.