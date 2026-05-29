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¡Confirmado! Habrá cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia: estos son los detalles

La casa de los famosos Colombia regresará con una cuarta temporada, así lo anunció Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La casa de los famosos Colombia regresa con temporada 4
La casa de los famosos Colombia regresa con temporada 4. (Foto Canal RCN).

Luego de más de cuatro meses de competencia, los televidentes no solo conocieron el nombre del ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sino que además recibieron una emocionante confirmación por parte de Carla Giraldo y Marcelo Cezán: habrá una cuarta temporada del reality.

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¿Quién ganó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Luego de poco más de cuatro meses de competencia, finalmente los colombianos y los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia conocieron este viernes 29 de mayo el resultado final de las votaciones que se habilitaron desde el pasado domingo 25 de mayo tras la eliminación de Beba de la Cruz.

En medio de la emoción y el entusiasmo, y con toda la tensión que Carla Giraldo y Marcelo Cezán suelen poner en cada jornada decisiva, se dio a conocer ante millones de televidentes que el reconocido actor Alejandro Estrada se llevó la victoria.

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Con un porcentaje del 63,87 %, el reconocido actor logró obtener el título de ganador, además de una suma de 400 millones de pesos y el privilegio de ser el último en abandonar La casa de los famosos Colombia y apagar sus luces.

¿Cómo se anunció la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia?

Luego de anunciar a Alejandro Estrada como el ganador de La casa de los famosos Colombia 3, Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron con gran emoción que el afamado reality regresaría en 2027 con una cuarta temporada.

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"Confirmada la cuarta temporada de la casa más famosa de Colombia. ¡Nos vemos el otro año!

El anuncio generó gran emoción entre los televidentes, quienes desde ya especulan qué famosos podrían habitar la casa de El Jefe en esta nueva entrega.

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