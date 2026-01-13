Carla Giraldo revela el detrás de cámaras del estreno de La casa de los famosos y causa sensación

Carla Giraldo, la presentadora de La casa de los famosos Colombia 3 sorprendió a sus seguidores al revelar los momentos previos al estreno de la tercera temporada del exitoso reality de convivencia.

Con su característico humor, Carla mostró a los fanáticos vieran cómo se preparó para el gran día, mostrando detalles del detrás de cámaras que normalmente no se revelan.

¿Cómo se preparó Carla Giraldo para el estreno de La casa de los famosos Colombia 3?

En una de las imágenes compartidas, se puede ver a Carla siendo maquillada, mientras se muestra relajada y sonriente.

Fiel a su estilo, la presentadora aprovechó el momento para interactuar con las personas que trabajan junto a ella en la producción, preguntándoles sobre cómo se sentían en este día tan importante.

Su sentido del humor quedó reflejado cuando bromeó con sus colegas, la presentadora del after Karen Sevillano y Vicky Berrio, usando una varita mágica que causó risas entre todos los presentes.

Además de mostrar su preparación y maquillaje, Carla también reveló detalles de su outfit para el estreno, dejando ver que cada elemento de su vestuario fue cuidadosamente elegido para la ocasión.

Carla Giraldo comparte detalles del detrás de cámaras de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

La actriz y presentadora no perdió la oportunidad de mostrar a su equipo de producción, presentando a algunas de las personas que trabajan detrás de cámaras y explicando brevemente sus roles dentro del programa.

¿Qué mensaje compartió Carla Giraldo con sus seguidores sobre la nueva temporada?

Carla acompañó sus publicaciones con un mensaje: “Día uno”, mostrando estos importantes momentos previos al lanzamiento oficial, que se llevó a cabo el pasado 12 de enero por el Canal RCN.

“Detrás de cámaras todos tienen algo que decir”, fueron las palabras de Carla Giraldo para compartir el video que por supuesto generó reacciones entre sus millones de seguidores en Instagram.

El video de la presentadora de La casa de los famosos Colombia recibió cientos de corazones y reacciones elogiando a Carla Giraldo por su espontaneidad: “Me encanta la personalidad”.

Mientras otros internautas expresaron lo bien que le fue tras su presentación en la noche del estreno: “Lo hiciste muy bien” o “La diste toda, espectacular”.