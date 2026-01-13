Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras muerte de Yeison Jiménez

Fans de Jhon Alex Castaño manifestaron su preocupación por su estado de salud tras verlo consumir alcohol luego de años de abstinencia.

Ingrid Jaramillo Rojas
El reconocido cantante Jhon Alex Castaño preocupó a sus millones de seguidores al reaparecer por medio de las redes sociales consumiendo bebidas alcohólicas tras años de abstinencia. El artista habría recurrido a esta actividad como un escape de la realidad tras enterarse de la muerte de su amigo y colega Yeison Jiménez.

¿Por qué fanáticos de Jhon Alex Castaño se preocupan por la salud del artista?

El rey del chupe, como es conocido en la industria musical, dejó el alcohol hace aproximadamente cuatro años debido a problemas de salud ocasionados por su consumo. Desde entonces, no se le había vuelto a ver ingiriendo este tipo de bebidas, hasta hace pocos días, cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo.

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.

Jhon Alex Castaño fue diagnosticado con una enfermedad en la glándula suprarrenal, además de diabetes e hipertensión, razón por la cual sus seguidores ahora temen que su estado de salud se vea afectado tras volver a consumir alcohol, una sustancia que había alejado de su vida durante años.

Comentarios y súplicas recordándole su condición médica y el proceso que llevaba inundaron los videos en los que se le vio afectado emocionalmente y bebiendo por la pérdida de su amigo.

"Jhon, no bebas, por favor", "ya no tomes más, llevas un proceso", "él no podía tomar", "papi, tú no puedes tomar, cuídate, por favor", "tú no puedes tomar, la vida es bella, cuídate", "que sean unos traguitos no más, cuídate, por favor", "no lo dejen tomar más", fueron algunos de los mensajes.

Hasta el momento, el artista no ha compartido nueva información de su estado actual por medio de sus redes sociales, y muchos esperan que esté presente en el homenaje que se le realizará a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá.

¿Cuándo será el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?

El equipo del fallecido cantante Yeison Jiménez anunció, por medio de un comunicado compartido en las redes sociales del artista, que el próximo miércoles 14 de enero se realizará un homenaje en su honor en el Movistar Arena de Bogotá.

El evento será de entrada gratuita y al parecer contará con la presencia de varios artistas del género popular, entre ellos Jhonny Rivera, quien lo anunció por medio de sus redes sociales.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
