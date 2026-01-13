Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura causa furor al revelar que compra útiles escolares para su bebé: “ya va a entrar al colegio”

La Segura sorprende a sus seguidores con compras escolares para su bebé Lucca de 9 meses.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura sorprende a sus seguidores con compras para su bebé
La Segura muestra cómo compra útiles escolares para su bebé Lucca. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La Segura sorprendió a sus millones de seguidores al revelar que estaba comprando los útiles escolares para su bebé de 9 meses, causando sensación en redes sociales, pues mostró con su característico humor cómo se preparaba para esta divertida actividad.

Artículos relacionados

¿Qué dijo La Segura sobre los útiles escolares para Lucca?

Fiel a su estilo, la creadora de contenido caleña compartió un video en el que se le ve junto a su pequeño hijo en brazos, revelando que estaba en una feria escolar propia de la temporada del año.

"Mi hijo tiene 8 meses y ya va a entrar al colegio", dijo La Segura al comenzar su video.

Sin embargo, aclaró que Lucca, de apenas 9 meses, todavía no está en edad de iniciar la escuela, y que su visita a la feria era más un ensayo o preparación para cuando llegue el momento.

Artículos relacionados

La Segura dejó claro que se trataba de una publicidad divertida, jugando con la idea de que su hijo ya está creciendo muy rápido.

La Segura sorprende a sus seguidores con compras para su bebé
La Segura muestra cómo compra útiles escolares para su bebé Lucca. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse, las declaraciones generaron una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes reaccionaron con humor y cariño: “Yo sí dije, ¿en qué momento creció el bebé?” o “Vi toda la publicidad solo por el chisme”.

¿Cuándo cumplió los 9 meses el bebé de La Segura?

Recientemente, la creadora de contenido digital compartió un momento familiar en el que mostró cómo celebró los 9 meses de su pequeño hijo.

Artículos relacionados

En un video publicado en sus redes sociales, se le ve junto a Ignacio Baladán y el bebé, durante lo que parece ser un pequeño paseo en trencito, dejando ver las reacciones y la emoción del pequeño durante la experiencia.

Por supuesto, el momento, como todo lo relacionado con el bebé, se llenó de elogios por su ternura y belleza.

La Segura sorprende a sus seguidores con compras para su bebé
La Segura muestra cómo compra útiles escolares para su bebé Lucca. (Foto: Canal RCN)

Desde que nació Lucca se ha llevado la atención de sus seguidores, mientras los dos influencers han mostrado cada detalle y cada paso del crecimiento del pequeño, así como cómo ha sido su experiencia en este rol de padres.

La Segura, conocida por mostrar momentos de su vida diaria junto a Lucca, nuevamente logró conectar con sus seguidores mediante su espontaneidad y sentido del humor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Crece la preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras la muerte de Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras muerte de Yeison Jiménez

Fans de Jhon Alex Castaño manifestaron su preocupación por su estado de salud tras verlo consumir alcohol luego de años de abstinencia.

jessica cediel sobre su papa Jessica Cediel

Entre lágrimas, Jessica Cediel rompe el silencio tras críticas por muerte de su papá

La presentadora Jessica Cediel se sinceró sobre cómo ha procesado el fallecimiento de su padre.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Reviven video de Yeison Jiménez en la final de La casa de los famosos Colombia 2: "descansa en paz"

Seguidores de Yeison Jiménez, recordaron lo que fue su presentación en la final del reality que tuvo lugar en junio del año pasado.

Lo más superlike

Valentino no se guardó nada y habló de Sara Uribe y Manuela Gómez La casa de los famosos

Valentino se despachó en contra de Sara Uribe y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia

Valentino no desaprovechó la oportunidad para revelar la opinión que tiene sobre Manuela y Sara en La casa de los famosos.

Ayda Valencia y Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Una prenda histórica vuelve para los aficionados que celebran el regreso de la Tricolor a los mundiales. Selección Colombia

Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas