La Segura causa furor al revelar que compra útiles escolares para su bebé: “ya va a entrar al colegio”

La Segura sorprendió a sus millones de seguidores al revelar que estaba comprando los útiles escolares para su bebé de 9 meses, causando sensación en redes sociales, pues mostró con su característico humor cómo se preparaba para esta divertida actividad.

¿Qué dijo La Segura sobre los útiles escolares para Lucca?

Fiel a su estilo, la creadora de contenido caleña compartió un video en el que se le ve junto a su pequeño hijo en brazos, revelando que estaba en una feria escolar propia de la temporada del año.

"Mi hijo tiene 8 meses y ya va a entrar al colegio", dijo La Segura al comenzar su video.

Sin embargo, aclaró que Lucca, de apenas 9 meses, todavía no está en edad de iniciar la escuela, y que su visita a la feria era más un ensayo o preparación para cuando llegue el momento.

La Segura dejó claro que se trataba de una publicidad divertida, jugando con la idea de que su hijo ya está creciendo muy rápido.

La Segura muestra cómo compra útiles escolares para su bebé Lucca. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse, las declaraciones generaron una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes reaccionaron con humor y cariño: “Yo sí dije, ¿en qué momento creció el bebé?” o “Vi toda la publicidad solo por el chisme”.

¿Cuándo cumplió los 9 meses el bebé de La Segura?

Recientemente, la creadora de contenido digital compartió un momento familiar en el que mostró cómo celebró los 9 meses de su pequeño hijo.

En un video publicado en sus redes sociales, se le ve junto a Ignacio Baladán y el bebé, durante lo que parece ser un pequeño paseo en trencito, dejando ver las reacciones y la emoción del pequeño durante la experiencia.

Por supuesto, el momento, como todo lo relacionado con el bebé, se llenó de elogios por su ternura y belleza.

Desde que nació Lucca se ha llevado la atención de sus seguidores, mientras los dos influencers han mostrado cada detalle y cada paso del crecimiento del pequeño, así como cómo ha sido su experiencia en este rol de padres.

La Segura, conocida por mostrar momentos de su vida diaria junto a Lucca, nuevamente logró conectar con sus seguidores mediante su espontaneidad y sentido del humor.