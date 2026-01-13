Entre lágrimas, Jessica Cediel rompe el silencio tras críticas por muerte de su papá

La presentadora Jessica Cediel reveló a sus millones de fanáticos cómo se ha sentido luego de varios días del lamentable fallecimiento de su padre.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre la muerte de su papá?

La modelo agradeció a todos sus fanáticos por todos los mensajes de apoyo y cariño que le han enviado en este momento tan difícil para ella y su familia.

"Un duelo es una cosa muy difícil y es muy personal, y es demasiado ignorante opinar y juzgar desde la falta de conocimiento porque cuando a usted le llega usted no lo planea, simplemente lo vive y experimenta muchos cambios en su vida, para mí ha sido un antes y un después", dijo.

Indicó que siente mucha paz porque le brindó todo el amor que pudo a su papá y eso le da bastante tranquilidad, aunque no deja de dolerle su partida.

Asimismo, señaló que siente que el fallecimiento de su papá le marcó la vida y siente que después de esta pérdida todo ha sido muy diferente para ella.

Recordemos que, la famosa era muy cercana a su padre, con quien compartía contenido en redes sociales constantemente, tal y como suele hacerlo también con su madre.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Video de cámara de seguridad muestra el momento exacto del trágico accidente donde murió Yeison Jiménez

¿Por qué Jessica Cediel causó tanta polémicas tras la muerte de su padre?

Recordemos que, la presentadora fue fuente de críticas luego de haber compartido un carrusel de fotografías posando junto al ataúd de su papá, donde muchos famosos e internautas cuestionaron dicha revelación.

Algunos la criticaron y otras la defendieron, dividiendo opiniones en redes sociales sobre el tema, el cual ella decidió no opinar hasta ahora defendiendo su posición y pidiendo que no la juzguen.

Artículos relacionados Yeison Jiménez ¿Cuándo, dónde y cuánto cuesta asistir a la despedida de Yeison Jiménez?

Por ahora, la modelo sigue viviendo su duelo a su manera y compartiendo algunos detalles de su vida en sus redes sociales, donde sus fanáticos siempre están a la expectativa de lo que suba.

Cabe recordar que, la bogotana suele compartir imágenes de sus proyectos labores y parte de su estilo de vida como sus viajes, momentos en familia, tips de belleza, bailes y más.