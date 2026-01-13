Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reviven video de Yeison Jiménez en la final de La casa de los famosos Colombia 2: "descansa en paz"

Seguidores de Yeison Jiménez, recordaron lo que fue su presentación en la final del reality que tuvo lugar en junio del año pasado.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Yeison Jiménez estuvo en la final de La casa de los famosos Colombia 2. Foto | Canal RCN.

Han pasado tres días desde que el cantante Yeison Jiménezpartió de este plano luego de sufrir un trágico accidente que cobró su vida y la de varios integrantes de su equipo de trabajo, y desde entonces, seguidores de su legado lo recuerdan con emotivos videos como que el que salió a la luz en las últimas horas.

Artículos relacionados

¿Yeison Jiménez se presentó en La casa de los famosos Colombia?

Uno de ellos, fue su presentación en la final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, gala en la que se presentó y deleitó a los exparticipantes con su amplia lista de éxitos.

Artículos relacionados

La final que se dio el 9 de junio del año anterior, le permitió al cantante de música popular contagiar a los famosos con su energía y sus canciones, pues en las imágenes que hoy son recordadas con profunda tristeza, se puede apreciar cómo todos al unísono cantaron tema como 'Aventurero', uno de los más sonados.

Artículos relacionados

"Buenas buenas, eso está muy sabroso aquí, vamos a cantar que esto dice así", dijo Jiménez segundos antes de iniciar su presentación en la gala final.

¿Cómo fue la presentación de Yeison Jiménez en la final de La casa de los famosos Colombia 2?

Tras revivir este momento en donde todo era felicidad y celebración, hoy sus más fieles seguidores que lloran su muerte, dejaron algunos mensajes en los que se mostraron conmocionados por su trágica partida.

"No puedo creerlo", "No, ese día fui feliz al oírlo en la final", "Descansa en paz", "En paz descanse hermano", "Dios mío, como si se me hubiese ido un hermano", escribieron los internautas.

Yeison Jiménez en Megaland.
Reviven video de Yeison Jiménez en su presentación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será el velorio de Yeison Jiménez?

El velorio del cantante oriundo de Manzanares, Caldas, se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, según lo confirmó su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con el comunicado, el homenaje se realizará en dos jornadas, con el fin de permitir el ingreso del público de manera organizada y hasta completar el aforo del lugar. Las puertas del recinto se abrirán desde las 12:00 del mediodía.

La primera jornada de ingreso será de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., mientras que la segunda se desarrollará entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m. Al finalizar este horario, se dará cierre al homenaje en memoria del cantante.

Yeison Jiménez en Megaland.
Así fue la presentación de Yeison Jiménez en la final de La casa de los famosos Colombia 2025
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Crece la preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras la muerte de Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras muerte de Yeison Jiménez

Fans de Jhon Alex Castaño manifestaron su preocupación por su estado de salud tras verlo consumir alcohol luego de años de abstinencia.

jessica cediel sobre su papa Jessica Cediel

Entre lágrimas, Jessica Cediel rompe el silencio tras críticas por muerte de su papá

La presentadora Jessica Cediel se sinceró sobre cómo ha procesado el fallecimiento de su padre.

La Segura sorprende a sus seguidores con compras para su bebé La Segura

La Segura causa furor al revelar que compra útiles escolares para su bebé: “ya va a entrar al colegio”

La Segura sorprende a sus seguidores con compras escolares para su bebé Lucca de 9 meses.

Lo más superlike

Protagonistas de Las de Siempre. Producciones RCN

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el estreno de Las de Siempre, producción de Canal RCN?

La cuenta regresiva terminó y hoy se estrena Las de Siempre, una historia que promete enamorar a millones de colombianos.

Ayda Valencia y Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Una prenda histórica vuelve para los aficionados que celebran el regreso de la Tricolor a los mundiales. Selección Colombia

Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas