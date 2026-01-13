Reviven video de Yeison Jiménez en la final de La casa de los famosos Colombia 2: "descansa en paz"

Han pasado tres días desde que el cantante Yeison Jiménezpartió de este plano luego de sufrir un trágico accidente que cobró su vida y la de varios integrantes de su equipo de trabajo, y desde entonces, seguidores de su legado lo recuerdan con emotivos videos como que el que salió a la luz en las últimas horas.

Uno de ellos, fue su presentación en la final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, gala en la que se presentó y deleitó a los exparticipantes con su amplia lista de éxitos.

La final que se dio el 9 de junio del año anterior, le permitió al cantante de música popular contagiar a los famosos con su energía y sus canciones, pues en las imágenes que hoy son recordadas con profunda tristeza, se puede apreciar cómo todos al unísono cantaron tema como 'Aventurero', uno de los más sonados.

"Buenas buenas, eso está muy sabroso aquí, vamos a cantar que esto dice así", dijo Jiménez segundos antes de iniciar su presentación en la gala final.

¿Cómo fue la presentación de Yeison Jiménez en la final de La casa de los famosos Colombia 2?

Tras revivir este momento en donde todo era felicidad y celebración, hoy sus más fieles seguidores que lloran su muerte, dejaron algunos mensajes en los que se mostraron conmocionados por su trágica partida.

"No puedo creerlo", "No, ese día fui feliz al oírlo en la final", "Descansa en paz", "En paz descanse hermano", "Dios mío, como si se me hubiese ido un hermano", escribieron los internautas.

Reviven video de Yeison Jiménez en su presentación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será el velorio de Yeison Jiménez?

El velorio del cantante oriundo de Manzanares, Caldas, se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, según lo confirmó su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con el comunicado, el homenaje se realizará en dos jornadas, con el fin de permitir el ingreso del público de manera organizada y hasta completar el aforo del lugar. Las puertas del recinto se abrirán desde las 12:00 del mediodía.

La primera jornada de ingreso será de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., mientras que la segunda se desarrollará entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m. Al finalizar este horario, se dará cierre al homenaje en memoria del cantante.