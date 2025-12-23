El nombre de Campanita se posicionó entre las búsquedas luego de confirmarse como uno de los participantes de La casa de los famosos 2026. Los seguidores, que se han mantenido al tanto de sus publicaciones, se alarmaron al ver un video donde reveló un síntoma que experimenta cada vez que baila.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

¿Qué le sucede a Campanita cuando baila salsa?

A través de sus historias de Instagram, Campanita, cuyo nombre es Franck Stiward Luna Valencia, compartió una grabación en la que aparece bailando salsa junto a otro hombre, siguiendo un ritmo acelerado, mientras escribe un mensaje que no pasó desapercibido para sus seguidores.

“Bailo 30 segundos y ya me estoy ahogando”, escribió.

Los internautas recordaron que el bailarín ha destacado durante años por su resistencia física y dominio en la salsa, un estilo que exige velocidad, coordinación y control corporal. Por esta razón, el comentario abrió un debate sobre posibles cambios en su rutina, su ritmo de trabajo o factores propios de la exigencia diaria.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio fue hospitalizado: su hermana Cintia viajó de urgencia y dio detalles sobre lo sucedido

¿Cuál ha sido la trayectoria de Campanita en el baile profesional?

Campanita cuenta con una amplia carrera en el mundo del baile. Inició su formación a los 5 años en Cali, ciudad reconocida por su tradición salsera.

A los 15 años comenzó una etapa internacional que lo llevó a presentarse y trabajar en países como: Turquía, Egipto y Rusia. Con el paso del tiempo, no solo se consolidó como bailarín, sino también como formador y emprendedor.

Campanita, bailarín profesional reconocido / (Foto del Canal RCN)

Antes de su llegada al mundo del entretenimiento, residía en Ámsterdam, donde dirigía su propia academia de baile. Además, participó en la creación de una escuela en Rusia, ampliando así su influencia en la enseñanza de la salsa.

Los fans destacan su versatilidad y la capacidad de interpretar distintos roles dentro del baile, siempre desde una base técnica sólida.

Artículos relacionados La casa de los famosos Manuela Gómez y Alexa Torrex protagonizan enfrentamiento en redes: ¿qué sucedió?

¿Qué se sabe de la participación de Campanita en La casa de los famosos 3?

Se ha confirmado que Campanita hará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos, cuyo estreno está programado para el 12 de enero del 2026, a través de la señal en vivo del Canal RCN y su app. Todos los detalles serán compartidos a través de lacasadelosfamososcolombia.com

Su ingreso fue y se dio por designación directa de “El Jefe”, sin pasar por votaciones del público. Compartirá espacio con otras figuras ya confirmadas como:

Nicolás Arrieta

Alexa Torrex

Esteban Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Yuli Ruiz

Manuela Gómez

Campanita

Johanna Fadul

Marilyn Patiño

Juanse Laverde

Alejandro Estrada

Renzo Meneses

Participantes confirmados de La casa de los famosos 3 / (Fotos del Canal RCN)

Hasta el momento, Campanita ha asegurado que llega dispuesto a competir y a expresar sus opiniones de manera directa, un aspecto que también ha sido comentado por los internautas y ha ocasionado que su nombre continúe siendo parte de la conversación digital.