Campanita, habitante de La casa de los famosos Colombia 3, revela síntoma que sufre al bailar: esto dijo
Campanita contó el síntoma que presenta cuando baila salsa, un detalle que generó inquietud entre fans y usuarios en redes.
El nombre de Campanita se posicionó entre las búsquedas luego de confirmarse como uno de los participantes de La casa de los famosos 2026. Los seguidores, que se han mantenido al tanto de sus publicaciones, se alarmaron al ver un video donde reveló un síntoma que experimenta cada vez que baila.
¿Qué le sucede a Campanita cuando baila salsa?
A través de sus historias de Instagram, Campanita, cuyo nombre es Franck Stiward Luna Valencia, compartió una grabación en la que aparece bailando salsa junto a otro hombre, siguiendo un ritmo acelerado, mientras escribe un mensaje que no pasó desapercibido para sus seguidores.
“Bailo 30 segundos y ya me estoy ahogando”, escribió.
Los internautas recordaron que el bailarín ha destacado durante años por su resistencia física y dominio en la salsa, un estilo que exige velocidad, coordinación y control corporal. Por esta razón, el comentario abrió un debate sobre posibles cambios en su rutina, su ritmo de trabajo o factores propios de la exigencia diaria.
¿Cuál ha sido la trayectoria de Campanita en el baile profesional?
Campanita cuenta con una amplia carrera en el mundo del baile. Inició su formación a los 5 años en Cali, ciudad reconocida por su tradición salsera.
A los 15 años comenzó una etapa internacional que lo llevó a presentarse y trabajar en países como: Turquía, Egipto y Rusia. Con el paso del tiempo, no solo se consolidó como bailarín, sino también como formador y emprendedor.
Antes de su llegada al mundo del entretenimiento, residía en Ámsterdam, donde dirigía su propia academia de baile. Además, participó en la creación de una escuela en Rusia, ampliando así su influencia en la enseñanza de la salsa.
Los fans destacan su versatilidad y la capacidad de interpretar distintos roles dentro del baile, siempre desde una base técnica sólida.
¿Qué se sabe de la participación de Campanita en La casa de los famosos 3?
Se ha confirmado que Campanita hará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos, cuyo estreno está programado para el 12 de enero del 2026, a través de la señal en vivo del Canal RCN y su app. Todos los detalles serán compartidos a través de lacasadelosfamososcolombia.com
Su ingreso fue y se dio por designación directa de “El Jefe”, sin pasar por votaciones del público. Compartirá espacio con otras figuras ya confirmadas como:
- Nicolás Arrieta
- Alexa Torrex
- Esteban Bernal
- Luisa Cortina
- Eidevin López
- Lorena Altamirano
- Maiker Smith
- Yuli Ruiz
- Manuela Gómez
- Campanita
- Johanna Fadul
- Marilyn Patiño
- Juanse Laverde
- Alejandro Estrada
- Renzo Meneses
Hasta el momento, Campanita ha asegurado que llega dispuesto a competir y a expresar sus opiniones de manera directa, un aspecto que también ha sido comentado por los internautas y ha ocasionado que su nombre continúe siendo parte de la conversación digital.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike