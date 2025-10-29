Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Aspirante a La casa de los famosos rompió en llanto tras ruptura con reconocido cantante

Tina Janna, aspirante a La casa de los famosos Colombia, rompió el silencio sobre su separación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Valentina Janna
Valentina Janna habló sobre su ruptura con Nanpa Básico/Canal RCN

Valentina, más conocida como Tina Janna, aspirante a La casa de los famosos Colombia, no pudo ocultar las lágrimas al hablar sobre su ruptura con el reconocido cantante Nanpa Básico.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Tinna Janna sobre su separación con Nanpa Básico?

En medio de su campaña para que voten por ella y pueda ingresar al reality estuvo en entrevista en La Mega y allí fue interrogada sobre su matrimonio con el artista y ella se sinceró al respecto.

Tina Janna rompió el silencio sobre Nanpa Basico

Según explicó está renaciendo y empezando una nueva historia en su vida luego de su ruptura con el cantante, asegurando que su separación ha sido bastante difícil para ella.

Señaló que el cantante le pidió que quería formar un hogar y una mujer lejos de las redes sociales, por lo que, ella se entregó 100% a su matrimonio, destacando eso como un gran error, pues dejó de trabajar por sus sueños para que él brillara.

"Me sentí ultrajada, pisoteada, no merezco que la persona que creo que es mi hogar me trate de esta manera, me dijo 'no eres nadie, no has logrado nada en tu vida, eres una gono***', todavía me duele", contó.

La modelo indicó que, tras sentirse así tomó la decisión de irse y terminar su relación.

Artículos relacionados

¿Nanpa Básico le respondió a Tina Janna?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, reaccionó al respecto desmintiendo a su expareja.

Tina Janna habló de Nanpa Basico

"No se les olvide que en esto tiempos la gente por fama hace lo que sea y un voto vale más que la dignidad en ese tipo de personas. Acá voy a estar mirando pacientemente el día que se les caiga la máscara", escribió.

Por su parte Tina le contestó compartiendo chats de ambos donde ella le reitera cómo la hizo sentir en su momento.

Artículos relacionados

Por ahora, la modelo sigue haciendo campaña para que la apoyen para ingresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde hasta el momento solo se ha confirmado el ingreso del influenciador Nicolás Arrieta, ganador del primer grupo de aspirantes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Una despedida nunca antes vista: Ricardo Vesga logró que hasta los camarógrafos de MasterChef Celebrity terminaran con lágrimas en los ojos. MasterChef Celebrity Colombia

La despedida de Ricardo Vesga puso a llorar hasta a los camarógrafos en MasterChef

La salida de Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity fue tan emotiva que conmovió a concursantes, jurados y hasta a los camarógrafos del programa.

Ricardo se despidió con un plato llamado “Gratitud” y dejó el corazón del público y de Belén en la cocina. MasterChef Celebrity Colombia

Belén Alonso rompió en llanto con la despedida de Ricardo Vesga en MasterChef: "Quiero que seas mi amigo"

Ricardo Vesga se despidió de MasterChef Celebrity con gratitud y un mensaje tan emotivo que hizo llorar a Belén Alonso frente a todos.

Camilo Trujillo habló de cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia Camilo Trujillo

Camilo Trujillo reveló lo que vivió cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia

Camilo Trujillo contó por primera vez lo que le pasó cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia: "Sé lo difícil que es".

Lo más superlike

Linda Caicedo nominada al XI Ideal FIFPRO 2025 Deportes

¡Linda Caicedo hace historia! La futbolista fue nominada al FIFPRO 2025 del fútbol femenino

La colombiana Linda Caicedo aspira a entrar en el XI Ideal FIFPRO 2025, compartiendo nominación con leyendas.

Yina Calderón Yina Calderón

Ella es Bella Chanel, la influencer que sería la enemiga internacional de Yina calderón

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno responden a críticas sobre sus vacaciones familiares

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?