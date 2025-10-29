Aspirante a La casa de los famosos rompió en llanto tras ruptura con reconocido cantante
Tina Janna, aspirante a La casa de los famosos Colombia, rompió el silencio sobre su separación.
Valentina, más conocida como Tina Janna, aspirante a La casa de los famosos Colombia, no pudo ocultar las lágrimas al hablar sobre su ruptura con el reconocido cantante Nanpa Básico.
¿Qué dijo Tinna Janna sobre su separación con Nanpa Básico?
En medio de su campaña para que voten por ella y pueda ingresar al reality estuvo en entrevista en La Mega y allí fue interrogada sobre su matrimonio con el artista y ella se sinceró al respecto.
Según explicó está renaciendo y empezando una nueva historia en su vida luego de su ruptura con el cantante, asegurando que su separación ha sido bastante difícil para ella.
Señaló que el cantante le pidió que quería formar un hogar y una mujer lejos de las redes sociales, por lo que, ella se entregó 100% a su matrimonio, destacando eso como un gran error, pues dejó de trabajar por sus sueños para que él brillara.
"Me sentí ultrajada, pisoteada, no merezco que la persona que creo que es mi hogar me trate de esta manera, me dijo 'no eres nadie, no has logrado nada en tu vida, eres una gono***', todavía me duele", contó.
La modelo indicó que, tras sentirse así tomó la decisión de irse y terminar su relación.
¿Nanpa Básico le respondió a Tina Janna?
A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, reaccionó al respecto desmintiendo a su expareja.
"No se les olvide que en esto tiempos la gente por fama hace lo que sea y un voto vale más que la dignidad en ese tipo de personas. Acá voy a estar mirando pacientemente el día que se les caiga la máscara", escribió.
Por su parte Tina le contestó compartiendo chats de ambos donde ella le reitera cómo la hizo sentir en su momento.
Por ahora, la modelo sigue haciendo campaña para que la apoyen para ingresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde hasta el momento solo se ha confirmado el ingreso del influenciador Nicolás Arrieta, ganador del primer grupo de aspirantes.