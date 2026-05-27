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Así reaccionó Tebi Bernal tras el regaño de Carla Giraldo en vivo: ¿terminó en cruce con Alexa Torrex?

Tebi Bernal reaccionó tras el regaño en vivo de Carla Giraldo y terminó alejándose de Alexa Torrex.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Tebi Bernal tras regaño de Carla Giraldo en vivo
Carla Giraldo frenó en seco a Tebi Bernal en vivo y su reacción sorprendió. (Fotos: Canal RCN)

Carla Giraldo sorprendió en la reciente gala de La casa de los famosos Colombia al regañar en vivo a Tebi Bernal, situación que desató un nuevo cruce de palabras con Alexa.

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¿Por qué Carla Giraldo regañó a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de la noche del 26 de mayo, Carla Giraldo les preguntó a los finalistas sobre los avances que habían realizado en medio de sus campañas junto a sus respectivos jefes.

El último finalista en responder fue Tebi Bernal. Sofía Jaramillo contó algunos detalles sobre la estrategia que estaban preparando. Tras esto, Carla Giraldo le preguntó directamente a Tebi Bernal, quien permanecía callado y sin dar mayores detalles sobre su campaña.

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Tebi, al ser consultado, expresó que no se sentía bien porque, según comentó, Alejandro Estrada le habría pedido que no hablara con Alexa Torrex.

La reacción de Tebi Bernal tras regaño de Carla Giraldo en vivo
Carla Giraldo frenó en seco a Tebi Bernal en vivo y su reacción sorprendió. (foto: Canal RCN)

“Esas campañas tienen un precio muy duro, ya no me dejan hablar con Alexa, me prohibieron la amistad”, expresó Tebi.

Ante estas palabras, Carla Giraldo reaccionó con un fuerte llamado de atención y le recordó que estaba en esa instancia gracias al apoyo del público.

Además, le dijo que esa no era la actitud que necesitaba la audiencia y que, aunque dentro de la convivencia podían pasar muchas cosas, debía recordar que seguía siendo un juego.

“Un público que tienes que respetar” y “Te lo digo con experiencia propia, me he parado en lugares donde no me gusta estar, pero lo doy todo hasta el final”, expresó Carla Giraldo en vivo.

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal tras el regaño de Carla Giraldo en La casa de los famosos?

En medio de las palabras de Carla Giraldo, Tebi Bernal inicialmente se mostraba molesto mientras hablaba sobre cómo se sentía. Sin embargo, durante el llamado de atención permaneció atento a lo que decía la presentadora y no respondió nada.

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Luego de la gala, Alexa Torrex se acercó a Tebi Bernal e intentó conversar con él sobre su actitud. No obstante, el participante se mostró firme en su postura y aseguró que había situaciones que no estaba dispuesto a negociar.

La reacción de Tebi Bernal tras regaño de Carla Giraldo en vivo
Carla Giraldo frenó en seco a Tebi Bernal en vivo y su reacción sorprendió. (foto: Canal RCN)

“400 millones cambian una amistad”, le dijo Tebi Bernal a Alexa mientras se mostraba molesto.

Posteriormente, ambos sostuvieron un nuevo cruce de palabras y Tebi terminó alejándose del lugar.

 

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