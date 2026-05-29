Así reaccionó Juanda Caribe tras quedar segundo en La casa de los famosos Colombia

Este viernes 29 de mayo se llevó a cabo la gran final de La casa de los famosos Colombia, en una jornada decisiva en la que el resultado final de las votaciones coronó a Alejandro Estrada como el ganador de la tercera temporada. En el mismo desenlace, Juanda Caribe obtuvo el segundo lugar tras el cierre del proceso de votación del público, y su reacción se llevó gran parte de la atención.

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe al obtener el segundo lugar de La casa de los famosos Colombia?

Luego de que Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueran revelando uno a uno los porcentajes de cada finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que dejó a Juanda Caribe y Alejandro Estrada como únicos participantes dentro de la afamada casa de El Jefe, la pareja de presentadores mencionó efusivamente que el ganador era el reconocido actor.

Segundo lugar para Juanda Caribe: esta fue su reacción tras el resultado. (Foto Canal RCN).

Al escuchar el resultado, el creador de contenido asumió el resultado con serenidad, felicitó y abrazó a Alejandro Estrada y agradeció el apoyo recibido durante su participación en el reality para posteriormente salir de lugar que fue su hogar durante más de cuatro meses, no sin antes darle un beso al letrero de La casa de los famosos Colombia ubicado en la entrada principal.

"Gracias Colombia, los amo"

Al salir de la afamada casa, el participante se reencontró con sus padres, a quienes abrazó fuertemente mientras agradecía por la experiencia.

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¿Cuál fue el porcentaje que obtuvo Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que las expectativas también estaban puestas en Juanda Caribe, quien al igual que Alejandro Estrada contaba con un fandom muy marcado de cara a la gran final de La casa de los famosos Colombia, por lo que el porcentaje de sus votos llamó rápidamente la atención.

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En medio del cierre de la tercera temporada, Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer el porcentaje de votación que obtuvo el participante, cifra que determinó su posición final en la competencia y marcó su despedida del programa tras varios meses dentro de la casa de El Jefe.

Al final, Juanda Caribe obtuvo un 28.11 % de los votos, resultado que definió su lugar en la competencia y cerró su paso por el reality tras una participación en la que logró conectar con los colombianos.