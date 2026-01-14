Alexa Torrex nominó a Beba y la dejó en riesgo de eliminación en La casa de los famosos Colombia

Como líder de la semana, Alexa Torrex tuvo que tomar decisiones importantes en esta primera gala de nominaciones, por lo que no dudó en jugar estratégicamente y usar un interesante poder que llevó a que una participante se sumara a la temida placa de nominados.

¿A quién nominó Alexa Torrex como líder de la semana en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de que se cumpliera con las respectivas nominaciones de todos los participantes, por indicación de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, fue el turno para que la joven hiciera su nominación como líder, uno de los poderes que tiene esta figura dentro de la casa.

Dicho esto, Alexa nominó a Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, situación de que de manera automática dejó en riesgo de eliminación a la participante barranquillera.

Tras conocer la decisión de su compañera, Valerie aceptó su nominación y no hizo ningún comentario, dejar ver con este gesto, que entiende perfectamente que es la dinámica de juego.

Beba fue enviada directamente a placa por Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

¿Alexa Torrex tuvo desacuerdo con Beba en La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, la nominación de Alexa en contra de Beba, llega después de que a lo largo de este segundo día de convivencia en el reality, ambas tuvieron un desencuentro, pues justo cuando la líder se estaba encargando de asignar y distribuir las labores de la casa, la costeña no se quedó callada y se mostró en desacuerdo con su tono para decir lo que piensa.

De acuerdo con De La Cruz, aunque entiende que la cucuteña es la líder de la semana y debe asumir este rol, considera que dice las cosas en un tono "mandón", actitud que, en su caso, no está dispuesta a tolerar por parte de nadie en la casa.

Alexa Torrex usó su poder y envió a una de sus compañeras a placa. Foto | Canal RCN.

Tras el ingreso de Beba a la placa, se une a los siguientes participantes que, al igual que ella, también se encuentran en riesgo de salir el próximo domingo de la competencia, ellos son: Renzo Meneses, Marilyn Patiño, Nicolás Arrieta, Yuli Ruiz y Lorena Altamirano.