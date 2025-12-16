Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alexa Torrex, habitante de La casa de los famosos Colombia 3, confiesa cuál es la canción que sueña para su boda

Alexa Torrex habló sobre la canción que sueña poner en su boda, tras la propuesta que recibió en un concierto en Bogotá.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Alexa Torrex revela la canción siempre soñó escuchar el día de su boda
¿Qué canción sonará en la boda de Alexa Torrex? / Foto del Canal RCN y Freepik

Desde que se viralizó su propuesta de matrimonio, Alexa Torrex ha compartido distintos momentos y reflexiones sobre esa experiencia. En una conversación reciente, la participante de La casa de los famosos 3 llamó la atención al hablar de un elemento que, según contó, siempre imaginó para el día de su boda: la música.

Artículos relacionados

¿Cómo le propusieron matrimonio a Alexa Torrex?

La propuesta de matrimonio a Alexa Torrex ocurrió de manera inesperada y frente a un público numeroso. Fue su pareja, el creador de contenido Jhorman Tolosa, quien le hizo la pregunta durante un concierto de J Balvin en Bogotá. El momento se dio en medio del evento musical, cuando el novio se arrodilló e hizo la inesperada propuesta.

¿Cómo le propusieron matrimonio a Alexa Torrex?
Le proponen matrimonio a Alexa Torrex en el concierto de J Balvin / (Foto del Canal RCN y AFP)

Tras lo ocurrido, Alexa lloró y sin dudarlo, dio el esperado sí. La influencer compartió el instante con sus seguidores a través de redes sociales, donde se evidenció la emoción y conmoción que acompañaron el momento.

La creadora de contenido aprovechó el momento para invitar al artista al matrimonio, lo que generó múltiples reacciones entre los internautas, quienes siguieron de cerca cada detalle del suceso.

Artículos relacionados

¿Cuál es la canción que Alexa Torrex sueña con poner en su boda?

Luego del concierto, a través de sus historias, Alexa Torrex explicó por qué ese evento tuvo un significado especial para ella. Según contó, uno de los invitados al show fue Ed Sheeran, quien interpretó la canción 'Perfect'. La creadora de contenido afirmó que ese tema es, desde hace tiempo, la canción que imagina para su boda.


En su relato, contó que al escuchar la canción pensó que se trataba de una coincidencia significativa. Días después, tras el compromiso, recordó ese instante y lo asoció con el inicio de esta nueva etapa, algo que, según los seguidores, reforzó el valor simbólico de la elección musical.

Artículos relacionados

¿Alexa Torrex estará en La casa de los famosos?

Además de su boda, Alexa Torrex ha estado en el centro de la conversación digital por su participación en La casa de los famosos 3. A comienzos de noviembre de 2025, fue confirmada como la segunda participante en ingresar a la tercera temporada del reality, luego de ganar una votación popular.

¿Alexa Torrex estará en La casa de los famosos?
Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Alexa es originaria de Cúcuta y se desempeña como cantante, creadora de contenido e influencer. En distintas entrevistas y publicaciones, ha señalado que su objetivo dentro del programa es mostrar su personalidad, su música y enfrentar los retos que se presenten durante la convivencia.

Los internautas afirman que su llegada al reality generará múltiples momentos de conversación, tanto por su carácter como por la etapa personal que atraviesa actualmente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentina Taguado le responde con contundencia a sus detractores. Valentina Taguado

Valentina Taguado no se quedó callada y le respondió a las personas que la tildan de "crecida"

Valentina Taguado respondió a las críticas en ¿Qué hay pa' dañar? y aseguró que pensar en su paz no es ser antipática ni creída.

Esta fue la frase que Luisa Cortina compartió en Instagram La casa de los famosos

¿Qué quiso decir Luisa Cortina con una curiosa frase en Instagram? Esto fue lo que publicó

Luisa Cortina compartió una curiosa frase en Instagram que no pasó desapercibida por sus seguidores de redes sociales.

¿Nicolás Arrieta usó IA para crear una foto junto a reconocido artista? La casa de los famosos

¿Nicolás Arrieta usó IA para crear una foto junto a reconocido artista?: esto dijo

Nicolás Arrieta quedó en el centro de la conversación digital tras publicar una foto con Ronnie Radke que generó dudas sobre IA.

Lo más superlike

La inesperada maniobra de Aida Victoria para entrar a su casa sin llaves Aída Victoria Merlano

Así fue la insólita forma en que Aida Victoria logró entrar a su casa tras perder sus llaves

Aida Victoria protagonizó inesperada escena al quedarse por fuera de su hogar tras extraviar sus llaves.

Cantante Carlos Suárez se electrocuta en vivo. Viral

EN VIDEO: Reconocido cantante sufrió quemaduras de primer grado tras electrocutarse en VIVO

El mensaje de la violinista con la que relacionan a Nodal Christian Nodal

Esmeralda Camacho envía mensaje tras viralizarse rumores de romance con Christian Nodal

Maluma causa furor en su comunidad digital. Maluma

Maluma desempolvó un recuerdo de su juventud que enterneció las redes: "el hombre que yo más amo"

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos