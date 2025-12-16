Alexa Torrex, habitante de La casa de los famosos Colombia 3, confiesa cuál es la canción que sueña para su boda

Desde que se viralizó su propuesta de matrimonio, Alexa Torrex ha compartido distintos momentos y reflexiones sobre esa experiencia. En una conversación reciente, la participante de La casa de los famosos 3 llamó la atención al hablar de un elemento que, según contó, siempre imaginó para el día de su boda: la música.

¿Cómo le propusieron matrimonio a Alexa Torrex?

La propuesta de matrimonio a Alexa Torrex ocurrió de manera inesperada y frente a un público numeroso. Fue su pareja, el creador de contenido Jhorman Tolosa, quien le hizo la pregunta durante un concierto de J Balvin en Bogotá. El momento se dio en medio del evento musical, cuando el novio se arrodilló e hizo la inesperada propuesta.

Le proponen matrimonio a Alexa Torrex en el concierto de J Balvin / (Foto del Canal RCN y AFP)

Tras lo ocurrido, Alexa lloró y sin dudarlo, dio el esperado sí. La influencer compartió el instante con sus seguidores a través de redes sociales, donde se evidenció la emoción y conmoción que acompañaron el momento.

La creadora de contenido aprovechó el momento para invitar al artista al matrimonio, lo que generó múltiples reacciones entre los internautas, quienes siguieron de cerca cada detalle del suceso.

¿Cuál es la canción que Alexa Torrex sueña con poner en su boda?

Luego del concierto, a través de sus historias, Alexa Torrex explicó por qué ese evento tuvo un significado especial para ella. Según contó, uno de los invitados al show fue Ed Sheeran, quien interpretó la canción 'Perfect'. La creadora de contenido afirmó que ese tema es, desde hace tiempo, la canción que imagina para su boda.



En su relato, contó que al escuchar la canción pensó que se trataba de una coincidencia significativa. Días después, tras el compromiso, recordó ese instante y lo asoció con el inicio de esta nueva etapa, algo que, según los seguidores, reforzó el valor simbólico de la elección musical.

¿Alexa Torrex estará en La casa de los famosos?

Además de su boda, Alexa Torrex ha estado en el centro de la conversación digital por su participación en La casa de los famosos 3. A comienzos de noviembre de 2025, fue confirmada como la segunda participante en ingresar a la tercera temporada del reality, luego de ganar una votación popular.

Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Alexa es originaria de Cúcuta y se desempeña como cantante, creadora de contenido e influencer. En distintas entrevistas y publicaciones, ha señalado que su objetivo dentro del programa es mostrar su personalidad, su música y enfrentar los retos que se presenten durante la convivencia.

Los internautas afirman que su llegada al reality generará múltiples momentos de conversación, tanto por su carácter como por la etapa personal que atraviesa actualmente.