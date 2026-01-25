La gala de posicionamiento de este domingo en La Casa de los Famosos Colombia pasará a la historia como una de las más fuertes y personales hasta la fecha. Lo que debía ser un espacio para debatir estrategias de juego se convirtió en un paredón para Alexa Torrex, quien recibió una lluvia de críticas por parte de varios de sus compañeros, dejando al descubierto las profundas grietas en la convivencia.

Aunque la influenciadora ha intentado proyectar una imagen de mujer fuerte y líder, el peso de las palabras de sus detractores terminó por quebrar su armadura frente a millones de espectadores.

Las palabras de Jay Torres que molestaron a Alexa Torrex: "y la pasta dental te hace falta"

El momento más tenso y, para muchos, el más desproporcionado de la noche, llegó de la mano del puertorriqueño Jay Torres. En un discurso cargado de hostilidad, Jay no solo cuestionó la actitud de Alexa en la casa, sino que decidió cerrar su intervención con un discurso personal que dejó a todos los presentes atónitos.

Tras enumerar sus roces sobre la actitud y forma de hablar, Jay finalizó su turno con una frase contundente: "Y fue tal cual como lo dije... y la pasta dental te hace falta". La alusión fue el detonante para que la participante, visiblemente afectada, rompiera en llanto de manera desconsolada al volver a la casa.

A diferencia de otros enfrentamientos, las palabras de Jay no fueron celebradas. Incluso los rivales de Alexa consideraron que el comentario fue innecesario, cruzando la línea del respeto básico que debe existir a pesar de la rivalidad.

El posicionamiento de Eidevin López también resonó en La casa de los famosos

Curiosamente, el juicio de la casa hacia Alexa no es de total solidaridad. Mientras que las palabras de Jay Torres fueron vistas como una falta de tacto, la mayoría de los participantes coinciden en que Alexa también ha pecado de desmedida.

La casa retomó el momento del posicionamiento donde Alexa le entregó unos pantalones a Eidevin López, en respuesta a sus palabras. Para el grupo, ese gesto de Alexa fue un acto desmedido y arrogante que justificó, en parte, la respuesta ácida de Eidevin sobre su prometido.

Compañeros de Alexa Torrex consideraron que el acto de entregarle unos pantalones a Eidevin López fue desmedido. (Fotos del Canal RCN)

Nuevo panorama de convivencia para Alexa Torrex en La casa de los famosos

Tras el posicionamiento, Alexa se refugió en sus compañeros buscando consuelo, mientras los bandos en la casa se reorganizaban. Algunos piensan que este escenario emocional podría beneficiarla, mientras otros aseguran que su liderazgo ha quedado tan debilitado que podría cambiarle el destino de la competencia.

La convivencia ha dejado de ser un juego de convivencia para convertirse en un escenario hostil donde nadie parece tener la razón absoluta. Lo único claro es que, tras las lágrimas de hoy, la relación de Alexa con Jay y Eidevin es, sencillamente, irreparable.