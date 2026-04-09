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Alejandro Estrada habló de su conflicto con Eidevin y envió indirecta a Yuli Ruiz; ¿la extraña?

Alejandro Estrada reflexionó sobre el enfrentamiento con Eidevin y sorprendió al enviar una indirecta hacia Yuli Ruiz.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alejandro Estrada habla de su conflicto con Eidevin.
Alejandro Estrada habla de su conflicto con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Alejandro Estrada dio sus impresiones sobre su conflicto con Eidevin en La casa de los famosos Colombia.

Alejandro Estrada está en riesgo de ser expulsado por su enfrentamiento con Eidevin en La casa de los famosos.
Alejandro Estrada está en riesgo de ser expulsado por su enfrentamiento con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué impresiones tiene Alejandro Estrada luego de su enfrentamiento con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

El actor reflexionó sobre lo sucedido y dijo que una cosa es tratar de descontrolar a los rivales con el juego de palabras y otra muy distinta es provocar invadiendo el espacio personal y con contacto físico.

Estrada aseguró que se siente tranquilo porque no fue él quien inició el enfrentamiento y que, en ese momento, se estaba preparando y arreglándose para estar presentable ante los medios en caso de salir de la competencia.

También confesó que no siente ansiedad por los resultados de la votación, pues si le toca irse lo hará con calma, convencido de que nunca se metió con la familia de nadie ni intentó humillar a sus compañeros con temas ajenos al juego.

El cucuteño compartió además que extraña tener el rol de la cocina, una actividad que considera terapéutica y relajante dentro de la casa.

Según él, sus rivales han conspirado para impedirle estar allí porque saben que le gusta y lo mantiene en equilibrio.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre su expareja Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de la tensión, recordó a su expareja Yuli Ruiz, mencionando que en momentos difíciles ella era un apoyo importante, pues mientras le arreglaba las uñas él podía desahogarse.

El enfrentamiento entre Alejandro y Eidevin no solo expuso las diferencias personales, sino que también abrió un debate sobre los límites del juego dentro del reality.

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Este episodio ha generado opiniones divididas entre los seguidores, quienes ven las diferentes maneras en que los participantes interpretan el juego.

Las votaciones siguen abiertas y la audiencia tiene en sus manos el desenlace de este conflicto. Hoy se conocerá si alguno de los dos abandona la competencia, si ambos reciben un castigo ejemplar o si son expulsados.

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