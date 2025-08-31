Adriana Marcela Brand llega para representar al Cesar en Miss Universe Colombia, el reality

Ya llegó a las pantallas de Canal RCN Miss Universe Colombia, el reality, un formato en el que un grupo de mujeres se prepara para cumplir su sueño de representar al país en Miss Universe, Tailandia, el próximo 21 de noviembre.

Bajo la conducción de Claudia Bahamón, las participantes vivirán semanas de formación, evaluaciones y experiencias que pondrán a prueba su disciplina, entre ellas destaca Adriana Marcela Brand Leiva, representante del Cesar, cuya historia de vida conoceremos a continuación.

¿Cuál es la ocupación, peso y estatura de Adriana Marcela Brand Leiva, candidata de Cesar en Miss Universe Colombia, el reality?

Adriana tiene 22 años, mide 1.88 metros, pesa 75 kg, tiene piel trigueña, nació en Valledupar, es modelo, no tiene hijos y es soltera.

Con el tiempo ha aprendido a convertir en símbolo de orgullo sus raíces afro, un aspecto de sí misma que en un principio era fuente de inseguridad y ahora son una bandera que lleva con orgullo a cada escenario.

Su historia habla de superación y experiencias que marcaron un antes y un después en su formación, en especial un episodio de abuso que con el tiempo logró transformar en una razón para seguir adelante, por lo que ha guiado su carrera a impulsar la creación de espacios seguros en donde las mujeres realicen un trabajo de sanación y reconocimiento interior.

¿Cuál es el mensaje que desea llevar Adriana Marcela Brand Leiva, la candidata del Cesar a Miss Universe Colombia, el reality?

Adriana entendió que requería de una etapa de formación y equilibrio integral, por lo que inició su entrenamiento en disciplinas como running, natación y entrenamiento funcional, además de complementarlo con entrenamiento mental guiado con afirmaciones, mediación y tiempo de lectura.

Su objetivo es demostrar en Miss Universe Colombia, el reality, que el liderazgo femenino no se mide solo en imagen, sino en impacto y verdad.

¿Por qué Adriana Marcela Brand quiere representar al Cesar en Miss Universe Colombia, el reality?

Para Adriana, representar al Cesar significa llevar la riqueza cultural y musical de su tierra natal, además, pensar en proyectarse como la representante de Colombia en un escenario internacional, la ha inspirado a convertirse en embajadora de identidad, cambio y amor propio.

Adriana planea aprovechar Miss Universe Colombia, el reality, como una plataforma que le permita llevar a las juventudes la invitación a honrar su historia y a usar su identidad como herramienta de cambio.

En el nuevo programa del Canal RCN se elegirá a la mujer que representará a Colombia en Miss Universe.

Miss Universe Colombia, el reality, contará con la guía y evaluación de un panel de expertos y asesores, además de la mirada crítica de jurados como Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, experiencias que serás clave para acompañar a cada participante.

En redes sociales, la conversación se moverá bajo el hashtag #MissUniverseColombia, donde podrás unirte a la experiencia y apoyar a tus favoritas a través de la cuenta oficial @missuniversecoloficial. También puedes seguir las historias a través de la señal en vivo de Canal RCN y descargando AQUÍ la App.