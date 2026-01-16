Yeison Jiménez y la frase que marcó su vida: “vas a ser muy grande”
En un recuerdo de entrevistas pasadas, Yeison Jiménez habló de un retiro espiritual y una frase que lo acompañó durante años.
Tras su partida, distintos fragmentos de entrevistas y recuerdos de Yeison Jiménez han comenzado a circular con una fuerza distinta.
Entre esos relatos resalta uno en particular: una historia ligada a la fe, a un retiro espiritual y a una frase que, con el paso de los años, terminó marcando su camino personal y artístico.
¿Qué buscaba Yeison Jiménez cuando habló de su sueño musical?
En ese recuerdo, Yeison narró que participó en un retiro espiritual en el que tuvo la oportunidad de conversar de manera cercana con uno de los misioneros.
Allí, lejos de ocultar sus verdaderos deseos, confesó algo que sentía profundamente, no quería dedicarse a cantar música cristiana y aunque respetaba ese camino, su anhelo estaba en la música popular, en contar historias reales y cantar desde la cotidianidad.
Cuando le preguntaron qué esperaba de Dios, su respuesta fue clara y sencilla: quería que le permitiera cantar música popular, no pidió fama inmediata, ni dinero, ni reconocimiento, solo la posibilidad de seguir ese sueño que lo acompañaba desde niño.
Para él, la música no era solo una aspiración profesional, sino una forma de vida que sentía como un llamado genuino.
¿Qué significado tuvo la frase que acompañó a Yeison Jiménez durante años?
Según contó el propio Yeison, la respuesta del misionero fue tan inesperada como contundente, le dijo que Dios lo veía “vencido”, pero no desde el fracaso, sino desde la certeza de que no se rendiría.
Le aseguró que llenaría muchos escenarios porque nunca le sería infiel a su propósito ni a su esencia. Aquella frase, “vas a ser muy grande”, quedó grabada en su memoria.
En su momento, Yeison admitió que le pareció algo extraño, incluso pensó que eran palabras dichas sin mucho fundamento, sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a notar cómo cada objetivo que se trazaba se iba cumpliendo, uno tras otro.
Con conciertos cada vez más grandes, canciones que conectaban con el público y una carrera en ascenso constante, aquel mensaje adquirió un sentido profundo.
¿Por qué este recuerdo de Yeison Jiménez cobra hoy un valor especial?
Con los años, Yeison también compartió que había hecho una promesa personal: permanecer en la música popular hasta los 35 años, lo veía como un ciclo, un compromiso asumido no solo con su público, sino también con Dios y consigo mismo.
Esa edad, que coincidió con el momento de su fallecimiento, hoy genera múltiples reflexiones entre quienes recuerdan su historia.
Esa edad, que coincidió con el momento de su fallecimiento, hoy genera múltiples reflexiones entre quienes recuerdan su historia.

La frase que una vez le pareció una locura terminó convirtiéndose en una verdad vivida, dejando una huella imborrable en la música popular y en quienes encontraron en sus canciones un reflejo de su propia historia.