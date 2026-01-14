Yeison Jiménez habló del pacto con su esposa: “hasta donde seamos felices”

Durante una entrevista reciente, Yeison Jiménez se mostró abierto y reflexivo al hablar de uno de los aspectos de su vida personal: la relación que construyó con su esposa, Sonia Restrepo.

Lejos de idealizar su historia o presentar una versión perfecta de sí mismo, el cantante de música popular sorprendió al revelar el acuerdo que marcó su matrimonio y que, según él, definió la manera en la que entendieron el amor y la convivencia durante más de una década.

¿Cuál fue el pacto que definió la relación entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?

El artista confesó que junto a Sonia establecieron una promesa poco común, permanecer juntos solo mientras ambos se sintieran verdaderamente felices, para Yeison, ese acuerdo se convirtió en la base de su vínculo, pues les permitió vivir su relación sin ataduras forzadas ni falsas apariencias ante los demás.

Según contó, nunca les preocupó si la gente estaba de acuerdo o no con esa manera de ver el amor, para ellos, lo esencial era la honestidad entre ambos y la posibilidad de elegir, cada día, quedarse juntos por convicción y no por obligación.

¿Cómo asumía Yeison Jiménez sus errores y aprendizajes?

En su relato, Yeison Jiménez no intentó construirse una imagen intachable. Al contrario, reconoció sin rodeos que no fue un santo ni la persona más fiel del planeta, una afirmación que llamó la atención por su crudeza y transparencia.

No obstante, aclaró que, a pesar de sus fallas, durante 12 años hizo un esfuerzo consciente por cultivar el amor con respeto, cuidado y dedicación.

El cantante explicó que amar también implica reconocer los errores propios y aprender de ellos.

Para él, lo importante no fue la perfección, sino la intención constante de construir una relación más sólida, incluso en medio de las dificultades que inevitablemente aparecen con el paso del tiempo.

¿Por qué Yeison Jiménez consideraba que fue un matrimonio feliz?

A pesar de los altibajos, Yeison destacó que su matrimonio fue, en esencia, una relación feliz, el pacto que hicieron les permitió vivir una historia auténtica, sin máscaras ni promesas imposibles.

Para el artista, el verdadero éxito de su relación no se mide por la duración, sino por la honestidad con la que ambos se acompañaron mientras estuvieron juntos.

Finalmente, Yeison Jiménez dejó claro que el amor, para él, siempre ha sido una elección diaria y no una cadena.

Su testimonio abrió una reflexión sobre las nuevas formas de entender las relaciones, donde la felicidad y la verdad compartida pesan más que las apariencias o las normas impuestas por otros.