Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Yeison Jiménez habló del pacto con su esposa: “hasta donde seamos felices”

En una entrevista, Yeison Jiménez reveló que junto a su esposa pactaron estar juntos solo hasta el día en que ambos se sintieran felices.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano
Yeison Jiménez sentía una gran afinidad por el vallenato desde los 13 años. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Durante una entrevista reciente, Yeison Jiménez se mostró abierto y reflexivo al hablar de uno de los aspectos de su vida personal: la relación que construyó con su esposa, Sonia Restrepo.

Lejos de idealizar su historia o presentar una versión perfecta de sí mismo, el cantante de música popular sorprendió al revelar el acuerdo que marcó su matrimonio y que, según él, definió la manera en la que entendieron el amor y la convivencia durante más de una década.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el pacto que definió la relación entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?

El artista confesó que junto a Sonia establecieron una promesa poco común, permanecer juntos solo mientras ambos se sintieran verdaderamente felices, para Yeison, ese acuerdo se convirtió en la base de su vínculo, pues les permitió vivir su relación sin ataduras forzadas ni falsas apariencias ante los demás.

Según contó, nunca les preocupó si la gente estaba de acuerdo o no con esa manera de ver el amor, para ellos, lo esencial era la honestidad entre ambos y la posibilidad de elegir, cada día, quedarse juntos por convicción y no por obligación.

Artículos relacionados

¿Cómo asumía Yeison Jiménez sus errores y aprendizajes?

En su relato, Yeison Jiménez no intentó construirse una imagen intachable. Al contrario, reconoció sin rodeos que no fue un santo ni la persona más fiel del planeta, una afirmación que llamó la atención por su crudeza y transparencia.

No obstante, aclaró que, a pesar de sus fallas, durante 12 años hizo un esfuerzo consciente por cultivar el amor con respeto, cuidado y dedicación.

El cantante explicó que amar también implica reconocer los errores propios y aprender de ellos.

Para él, lo importante no fue la perfección, sino la intención constante de construir una relación más sólida, incluso en medio de las dificultades que inevitablemente aparecen con el paso del tiempo.

Artículos relacionados

¿Por qué Yeison Jiménez consideraba que fue un matrimonio feliz?

A pesar de los altibajos, Yeison destacó que su matrimonio fue, en esencia, una relación feliz, el pacto que hicieron les permitió vivir una historia auténtica, sin máscaras ni promesas imposibles.

Para el artista, el verdadero éxito de su relación no se mide por la duración, sino por la honestidad con la que ambos se acompañaron mientras estuvieron juntos.

Finalmente, Yeison Jiménez dejó claro que el amor, para él, siempre ha sido una elección diaria y no una cadena.

Su testimonio abrió una reflexión sobre las nuevas formas de entender las relaciones, donde la felicidad y la verdad compartida pesan más que las apariencias o las normas impuestas por otros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Esposa de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Captan emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez al lado del féretro en despedida privada

Sonia Restrepo conmovió a todos tras no despegarse del féretro del artista Yeison Jiménez.

Jhonny Rivera respondió preguntas de seguidores en sus historias de Instagram. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera revela cómo imagina su muerte tras partida de Yeison Jiménez

Tras la muerte de Yeison Jiménez, Jhonny Rivera explicó por qué evita hablar de la muerte y sus creencias al respecto.

La esposa de Luis Alfonso compartió el mensaje a través de sus historias de Instagram. Talento nacional

Esposa de Luis Alfonso responde a polémica por mensajes de Camila Galvis

La esposa de Luis Alfonso publicó un mensaje en redes que muchos interpretaron como respuesta directa a Camila Galvis, generando debate entre usuarios.

Lo más superlike

Fredy Guarín fue víctima de un robo en su finca Fredy Guarín

Fredy Guarín revela el angustiante robo en su finca y comparte lo que grabaron las cámaras

Fredy Guarín contó el difícil momento que vivió tras el robo en su finca y revela cómo está el hijo de Sara Uribe.

Mariana Zapata, Blessd y Karina García Mariana Zapata

Mariana Zapata habló de su trío amoroso con Blessd y Karina García en La casa de los famosos

Una prenda histórica vuelve para los aficionados que celebran el regreso de la Tricolor a los mundiales. Selección Colombia

Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas