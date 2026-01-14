Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz confirma su ruptura con José Rodríguez en plena transmisión

Yaya Muñoz confirmó que su relación con José Rodríguez terminó antes de Navidad y aseguró que se queda con lo bueno vivido junto a él.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yaya agradeció a José Rodríguez por su apoyo en La casa de los famosos 2025.
Yaya agradeció a José Rodríguez por su apoyo en La casa de los famosos 2025. Foto Canal RCN

En una reciente aparición en el programa digital Dímelo King, la creadora de contenido y presentadora Yaya Muñoz decidió hablar con total claridad sobre uno de los temas que más curiosidad había generado entre sus seguidores en las últimas semanas, el estado de su relación sentimental con José Rodríguez.

Sin rodeos ni especulaciones, Yaya confirmó que ambos tomaron caminos separados, poniendo fin a los rumores que desde hace tiempo circulaban con fuerza en redes sociales.

¿Cuándo terminó realmente la relación entre Yaya y José?

Durante la conversación en Dímelo King, Yaya aclaró que la ruptura ocurrió antes de Navidad, mucho antes de que los rumores comenzaran a intensificarse.

Con esta afirmación, la presentadora buscó cerrar definitivamente las especulaciones y darle contexto a los cambios que sus seguidores ya habían notado en su comportamiento público y en su contenido.

Lejos de presentar la separación como un episodio conflictivo, Yaya explicó que se trató de una decisión tomada desde la calma y la reflexión, aseguró que no hubo escándalos ni situaciones que empañaran el cierre de la relación, sino un entendimiento mutuo de que el vínculo había cumplido su ciclo.

¿Con qué recuerdos se queda Yaya Muñoz?

Uno de los puntos más emotivos de su declaración fue la manera en la que se refirió a los momentos compartidos con José Rodríguez, Yaya confesó que vivió experiencias valiosas a su lado y que prefiere quedarse con lo positivo de esa etapa.

Yaya Muñoz
Yaya Muñoz confirmó que su relación con José Rodríguez llegó a su fin. | Foto del Canal RCN.

Reconoció que, aunque no fue una relación destinada a durar para siempre, sí dejó aprendizajes y recuerdos significativos.

Además, expresó palabras de agradecimiento hacia José, resaltando el apoyo que él le brindó durante su participación en La Casa de los Famosos 2025, una etapa importante tanto a nivel personal como profesional.

Para Yaya, ese respaldo fue clave y algo que no pasa desapercibido en su balance emocional de la relación.

¿Qué mensaje dejan Yaya y José tras poner fin a los rumores?

Con su testimonio, Yaya Muñoz dejó claro que entre ella y José Rodríguez no quedan resentimientos, incluso afirmó que siempre podrá contar con ella como amiga, demostrando una madurez emocional que fue bien recibida por muchos de sus seguidores.

Yaya Muñoz
Yaya Muñoz confirmó su ruptura en el programa digital Dímelo King. | Foto del Canal RCN.

La confirmación de la ruptura no solo cerró un capítulo sentimental, sino que también puso fin a los rumores que rodeaban constantemente sus publicaciones y apariciones públicas.

Yaya aprovechó el espacio para reafirmar que atraviesa un momento de crecimiento personal, enfocada en nuevos proyectos y en su bienestar emocional.

