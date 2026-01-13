Familiares de Yeison Jiménez le dieron el último adiós en una ceremonia privada

En horas de la tarde de este martes 13 de enero, se llevaron a cabo las honras fúnebres del cantante Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un trágico accidente en zona rural del departamento de Boyacá.

¿Cómo fue la despedida de Yeison Jiménez?

Las exequias que tuvieron lugar en el cementerio Jardines del recuerdo, al norte de Bogotá, contaron con la presencia de familiares y amigos del fallecido cantante a quien despidieron en una ceremonia íntima en la que le dieron el último adiós.

Y aunque esta dolorosa despedida se hizo en este recinto de forma privada, esto no fue impedimento para que el publico del artista de música popular le hiciera sentir su cariño hasta su último día, pues a lo largo del recorrido del coche fúnebre, cientos de personas se congregaron para honrar su memoria.

Además de concentrarse en Medicina Legal cuando fue la entrega de los cuerpos, en la funeraria, en el Movistar Arena y en las calles por donde pasó el féretro, los seguidores del intérprete también llegaron a este campo santo para acompañar su cuerpo y despedirlo.

¿En dónde se llevaron a cabo las honras fúnebres del cantante Yeison Jiménez?

En los videos que circulan en redes sociales, se puede apreciar el instante en el que el ataúd del hombre, oriundo de Manzanares, Caldas, es llevado por sus allegados, quienes afligidos sostienen su cuerpo para más tarde ser sepultado.

Así fue el último adiós a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será el homenaje del cantante de Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

El homenaje del cantante oriundo de Manzanares, Caldas, se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, según lo confirmó su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial.

Familiares de Yeison Jiménez cumplieron con las exequias del cantante. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con el comunicado, el homenaje se realizará en dos jornadas, con el fin de permitir el ingreso del público de manera organizada y hasta completar el aforo del lugar. Las puertas del recinto se abrirán desde las 12:00 del mediodía.

La primera jornada de ingreso será de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., mientras que la segunda se desarrollará entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m. Al finalizar este horario, se dará cierre al homenaje en memoria del cantante.