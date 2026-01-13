El impactante testimonio del campesino que presenció el accidente de Yeison Jiménez: "traté de auxiliar"

Han pasado exactamente 3 días desde que se confirmó la trágica noticia del fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a integrantes de su equipo de trabajo luego de sufrir un accidente aéreo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

¿Cómo fue el trágico accidente de Yeison Jiménez tras sufrir grave accidente aéreo? Esto relató un testigo

En entrevista con la FM, Sergio Alayón, un agricultor que se encontraba realizando sus actividades cotidianas cuando ocurrió la tragedia, contó detalles de cómo fue el momento en el que la avioneta en la que desplazaba el cantante y los demás miembros se fue al suelo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Video de cámara de seguridad muestra el momento exacto del trágico accidente donde murió Yeison Jiménez

"La avioneta viene en esa misma dirección más o menos, yo estoy allí fumigando el semillero y yo volteo a mirar así hacia arriba y cuando ya la veo caer aquí", señaló el hombre mientras indicó con sus manos el lugar.

Artículos relacionados Producciones RCN ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el estreno de Las de Siempre, producción de Canal RCN?

De acuerdo con el duro testimonio de Alayón, una vez la aeronave cae, rebota y se resbala hasta estrellarse contra una planta de acacia que quedó completamente destruida. Pasaron alrededor de cinco segundos, cuando esta explotó.

Testigo del accidente de Yeison Jiménez contó detalles del accidente. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo uno de los testigos del accidente que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez?

Según lo comentado por el campesino de la zona, en el instante suelta su máquina de fumigar para correr a auxiliar a los ocupantes, sin embargo, al acercarse se percata de que las posibilidades de poder ayudar son mínimas, pues justo en ese momento la avioneta se prende en llamas y pasados dos minutos se explota el tanque de gasolina.

Fue justo ahí, cuando agentes de La Policía y miembros de Defensa Civil, llegaron con refuerzos para intentar apagar las llamas.

Respecto a la pregunta que le hizo el periodista sobre si en algún momento escuchó algún tipo de voz pidiendo ayuda, Sergio aseguró que en ningún momento fue así, recalcando que las posibilidades de que esto sucediera eras mínimas, sobre todo porque no pasó mucho tiempo desde que la avioneta cayó y se incendió.

El duro testimonio de un agricultor que presenció el accidente de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

La muerte de este ídolo de la música popular, sigue generando conmoción entre sus seguidores, familiares y amigos, pues además de despedir a un gran ser humano, se trata de una de las voces más importantes del género en el país.