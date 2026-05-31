"Sin Medir Distancias" estrenó videoclip oficial 40 años después de su lanzamiento: esta es la razón

Muchas de las canciones del difunto Diomedes Díaz no cuentan con un videoclip, debido a la poca tecnología que había en el momento de ser lanzadas.

Es por ello que, en el marco de la conmemoración del nacimiento del cantante, el 26 de mayo del 2026, se presentó el video oficial de una de sus composiciones más reconocidas: “Sin Medir Distancias”.

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¿Cuál fue la causa de la muerte de Diomedes?

Diomedes Díaz falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras dormía en su casa en Valledupar. Su deceso fue por causas naturales derivadas de un infarto, según las autoridades.

Diomedes Diaz falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio (Foto de Canal RCN)

Aquel 22 de diciembre del 2013, muchos de los fanáticos del artista lloraron y lo despidieron en su velorio que fue llevado a cabo en el Parque de la Leyenda Vallenata.

¿Por qué se estrenó el video de “Sin Medir Distancias” 40 años después del lanzamiento?

Diomedes Díaz se caracterizaba por su estilo tan único y particular de hacer música, llegando a ser el más importante dentro del género vallenato. Su éxito se debe a grandes composiciones como “Amarte Más No Pude”, “Tú Eres La Reina”, “Mi Primera Cana”, “La Plata”, entre muchas otras.

Sin embargo, en el top de sus canciones más populares también se encuentra “Sin Medir Distancias”. El sencillo fue lanzado en el año de 1986 como parte del álbum “Brindo Con El Alma”. Al día de hoy, 40 años después, la canción cuenta con más de 77 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify, demostrando lo imponente que continúa siendo.

Diomedes Díaz es el exponente más importante en el género vallenato (Foto de Canal RCN)

Es por ello que, Daniel Ochoa, en compañía con Marginal Cine, produjeron el video oficial de esta canción que nace como un homenaje colectivo a la memoria del icónico Diomedes Díaz.

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¿Cómo se llevó a cabo la idea del video oficial de “Sin Medir Distancias”?

La idea del videoclip oficial de “Sin Medir Distancias” se hizo realidad gracias a una convocatoria abierta en la que los seguidores de la música del Cacique de La Junta enviaron videos que, para ellos, representaban al artista. Tras recibir miles de contenidos, se logró crear una pieza audiovisual cargada de nostalgia, recuerdos y amor.