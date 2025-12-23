Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Selena Gómez rompe el silencio y revela las causas de su cambio de voz: esto dijo

Luego de que los fans notarán algunos cambios en la voz de Selena Gómez, la cantante decidió hablar del tema en sus redes.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Selena Gómez revela las causas de su cambio de voz
Selena Gómez habla acerca del cambio de su voz / (Foto de AFP)

Selena Gómez decidió responder a las dudas de los internautas sobre algunos cambios que sus fans han notado a lo largo de los años. La actriz abordó este tema, recurrente en redes sociales, durante una transmisión en vivo en Instagram.

Artículos relacionados

¿Por qué ha cambiado la voz de Selena Gómez?

Durante el live, la artista explicó que no se trata de una decisión artística ni de un cambio intencional. Según contó, en algunos momentos experimenta molestias físicas que influyen en cómo suena su voz al hablar. En ese sentido, señaló que en ocasiones su garganta se inflama, generando variaciones temporales en su tono vocal.

“Me han hecho esa pregunta varias veces. A veces, cuando estoy… no importa. No hay excusa. Realmente no me importa. Pienso que mi punto es que a veces pasan cosas y a veces mi garganta se inflama por dentro… eso es todo”, explicó.

Los seguidores han comparado entrevistas antiguas con apariciones recientes y han notado diferencias claras. En videos que circulan en redes sociales se observan videos de su adolescencia, donde su forma de hablar era más acelerada, frente a entrevistas actuales en las que su tono se percibe más pausado.

¿Por qué ha cambiado la voz de Selena Gómez?
Selena Gómez habla del cambio de su voz / (Foto del Canal RCN)

Selena Gómez ha hablado sobre su diagnóstico de lupus, enfermedad que dio a conocer públicamente en 2015. Aunque no afirmó directamente que esta condición sea la causa de los cambios en su voz, sus declaraciones reactivaron el interés de los fans por entender la relación entre la enfermedad y estos cambios.

Artículos relacionados

¿Qué relación tiene la enfermedad de Selena Gómez con sus cambios en la voz?

De acuerdo con información médica citada proporcionada por portales especializados, el lupus es una enfermedad autoinmune que puede provocar inflamación en distintas partes del cuerpo.

¿Qué relación tiene la enfermedad de Selena Gómez con sus cambios en la voz?
Selena Gómez reveló a qué se deben las variaciones de su voz / (Foto de Freepik)

Entre sus posibles efectos se mencionan: la fatiga vocal, la ronquera y alteraciones temporales en la calidad de la voz, causadas por la inflamación de la garganta o de las cuerdas vocales. Estos síntomas pueden presentarse de forma intermitente, especialmente durante los brotes de la enfermedad.

Por su parte, Selena Gómez agradeció la honestidad de quienes participaron en la transmisión y reiteró que las variaciones en su voz corresponden a situaciones físicas que experimenta en determinados momentos. Así, la cantante dio contexto a un tema que ha generado conversación constante entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué explicó Selena Gómez sobre los cambios en su piel?

Selena Gómez también aprovechó para responder a comentarios de usuarios que cuestionaban el aspecto de la piel en su labio superior. A través de un video publicado en Instagram, la cantante aclaró que no se trataba de vello facial, sino de melasma, una condición cutánea relacionada con la hiperpigmentación.

¿Qué explicó Selena Gómez sobre los cambios en su piel?
Selena Gómez habla sobre su salud / (Foto de AFP)

En el contenido audiovisual, explicó que el melasma puede aparecer por distintos factores, como la exposición al sol, y que se manifiesta como manchas oscuras en algunas zonas del rostro. Los internautas aplauden que la artista haya abordado el tema de forma directa para pausar los rumores en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Rosalía rechazó un lujoso regalo que un fan quería darle. Rosalía

Rosalía sorprendió al rechazar lujoso regalo que un fan intentó darle en concierto

Durante un concierto, Rosalía rechazó un lujoso regalo que un fan quería obsequiarle. Su reacción es recordada en redes.

Paola Jara enseña a su sobrina estrenando el piano de Emilia Paola Jara

Paola Jara muestra a su sobrina estrenando el piano de Emilia y revela su reacción

Paola Jara muestra a su sobrina estrenando el piano de Emilia, un regalo pensado antes de su nacimiento.

Enrique Iglesias anuncia la llegada de su cuarto hijo Talento internacional

Enrique Iglesias sorprende al confirmar la llegada de su cuarto hijo: así luce el recién nacido

La pareja confirmó el nacimiento de su cuarto hijo con una imagen del recién nacido con un emotivo mensaje.

Lo más superlike

Alexa Torrex y Marilyn Patiño protagonizan enfrentamiento en redes La casa de los famosos

Alexa Torrex y Marilyn Patiño protagonizan enfrentamiento en redes: “Me gusta tu juego”

Alexa Torrex respondió a Marilyn Patiño con un mensaje que elevó la tensión antes de La casa de los famosos Colombia.

Marcela Reyes habla del año más difícil de su vida Marcela Reyes

Marcela Reyes habla del año más difícil de su vida: "me siento todavía con mi corazón lastimado"

Excesos, estrés y poco descanso: así impacta la Navidad en el cuerpo y la mente. Salud

Esta es la clave para celebrar en diciembre sin agotarse, según expertos

Falleció reconocida periodista deportiva Talento internacional

Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn