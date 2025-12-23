Selena Gómez rompe el silencio y revela las causas de su cambio de voz: esto dijo

Selena Gómez decidió responder a las dudas de los internautas sobre algunos cambios que sus fans han notado a lo largo de los años. La actriz abordó este tema, recurrente en redes sociales, durante una transmisión en vivo en Instagram.

¿Por qué ha cambiado la voz de Selena Gómez?

Durante el live, la artista explicó que no se trata de una decisión artística ni de un cambio intencional. Según contó, en algunos momentos experimenta molestias físicas que influyen en cómo suena su voz al hablar. En ese sentido, señaló que en ocasiones su garganta se inflama, generando variaciones temporales en su tono vocal.

“Me han hecho esa pregunta varias veces. A veces, cuando estoy… no importa. No hay excusa. Realmente no me importa. Pienso que mi punto es que a veces pasan cosas y a veces mi garganta se inflama por dentro… eso es todo”, explicó.

Los seguidores han comparado entrevistas antiguas con apariciones recientes y han notado diferencias claras. En videos que circulan en redes sociales se observan videos de su adolescencia, donde su forma de hablar era más acelerada, frente a entrevistas actuales en las que su tono se percibe más pausado.

Selena Gómez habla del cambio de su voz / (Foto del Canal RCN)

Selena Gómez ha hablado sobre su diagnóstico de lupus, enfermedad que dio a conocer públicamente en 2015. Aunque no afirmó directamente que esta condición sea la causa de los cambios en su voz, sus declaraciones reactivaron el interés de los fans por entender la relación entre la enfermedad y estos cambios.

¿Qué relación tiene la enfermedad de Selena Gómez con sus cambios en la voz?

De acuerdo con información médica citada proporcionada por portales especializados, el lupus es una enfermedad autoinmune que puede provocar inflamación en distintas partes del cuerpo.

Selena Gómez reveló a qué se deben las variaciones de su voz / (Foto de Freepik)

Entre sus posibles efectos se mencionan: la fatiga vocal, la ronquera y alteraciones temporales en la calidad de la voz, causadas por la inflamación de la garganta o de las cuerdas vocales. Estos síntomas pueden presentarse de forma intermitente, especialmente durante los brotes de la enfermedad.

Por su parte, Selena Gómez agradeció la honestidad de quienes participaron en la transmisión y reiteró que las variaciones en su voz corresponden a situaciones físicas que experimenta en determinados momentos. Así, la cantante dio contexto a un tema que ha generado conversación constante entre sus seguidores.

¿Qué explicó Selena Gómez sobre los cambios en su piel?

Selena Gómez también aprovechó para responder a comentarios de usuarios que cuestionaban el aspecto de la piel en su labio superior. A través de un video publicado en Instagram, la cantante aclaró que no se trataba de vello facial, sino de melasma, una condición cutánea relacionada con la hiperpigmentación.

Selena Gómez habla sobre su salud / (Foto de AFP)

En el contenido audiovisual, explicó que el melasma puede aparecer por distintos factores, como la exposición al sol, y que se manifiesta como manchas oscuras en algunas zonas del rostro. Los internautas aplauden que la artista haya abordado el tema de forma directa para pausar los rumores en redes sociales.