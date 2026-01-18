Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se cumplirá deseo de Yeison Jiménez: se confirma concierto en su honor en El Campín

Familia de Yeison Jiménez decide hacer el segundo Campín de Yeison Jiménez con sus músicos oficiales y artistas invitados.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Segundo campin de yeison jimenez
Concierto en honor a Yeison Jiménez/Canal RCN

La familia y el equipo de trabajo del cantante Yeison Jiménez anunciaron el segundo Campín del artista, el cual realizarán en su honor tras su lamentable muerte.

¿Cuándo será el concierto en honor a Yeison Jiménez en El Campín?

A través de las redes sociales oficiales del cantante revelaron un comunicado en el que dieron a conocer que luego de analizarlo decidieron cumplirle el sueño al cantante de hacer un segundo estadio en el que se escuchara su música.

yeison jimenez segundo campin

Se destacó que tal y como el artista lo soñaba se realizará una show que marcará la historia de la música en Colombia en el que se honrará su memoria.

"Tal como Yeison lo tenía planeado, el evento contará con artistas invitados de primer nivel ya confirmados, y el show central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que ya había sido adelantada por su equipo de trabajo, pensada como un homenaje a su legado artístico y a su público", se informó.

¿Cuándo será el concierto en honor a Yeison Jiménez?

El concierto, que estaba confirmado para el 28 de marzo se reprogramó para el 31 de enero, donde quienes ya tenían sus boletas les servirán para asistir y quienes no puedan, pero la hayan adquirido pueden solicitar la devolución del dinero hasta el 30 de enero.

concierto en honor a yeison jimenez

El concierto se realizará entonces el sábado 31 de enero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, que sigue haciendo parte del que era su tour "Mi Promesa".

Se mantendrán las mismas ubicaciones inicialmente programadas para el primer concierto del 28 de marzo.

Tras la revelación, varios fanáticos del cantante señalaron lo mucho que esperan poder estar presentes en este concierto conmemorativo del cantante para honrar su legado y cumplir su sueño.

Recordemos que, el pasado 14 de enero se realizó un homenaje en el Movistar Arena al cantante, donde varios fanáticos y colegas le dieron el último adiós al cantante, pero varios seguidores quedaron por fuera, por lo que, este Campín sería la oportunidad de muchos para conmemorar al artista.

