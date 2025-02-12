Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Sale a la luz video de J Balvin llorando detrás del escenario tras su concierto en Medellín

El artista J Balvin rompió en llanto no solo sobre el escenario sino también detrás de este.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
J Balvin tras concierto
J Balvin entre lágrimas al terminar el concierto/AFP: Emma McIntyre

El cantante J Balvinrompió en llanto luego de dar por terminado su concierto en su ciudad natal, Medellín.

¿J Balvin lloró en su concierto en Medellín?

El artista protagonizó un emotivo momento en medio de su concierto luego de que rompiera en llanto sobre el escenario cuando fue sorprendido por un mensaje de su pareja, la modelo Valentina Ferrer y su hijo Río, quienes no pudieron acompañarlo en su presentación debido a que la argentina no puede salir de Estados Unidos, donde residen porque se encuentra en medio de su proceso de papeles para poder hacerlo.

J Balvin con su novia Valentina Ferrer

El paisa se mostró muy conmovido al verlos en pantalla y no pudo evitar las lágrimas, conmoviendo a todos los asistentes.

¿J Balvin volvió a llorar tras terminar su concierto en Medellín?

Aunque dicho momento lo presenciaron todos sus fanáticos, hubo otro momento en particular en el que el cantante rompió en llanto y fue detrás del escenario con su equipo de trabajo luego de casi siete horas de concierto e importantes invitados.

Daddy Yankee estuvo en concierto de J balvin

En la grabación se ve al reguetonero abrazando a uno de sus compañeros de trabajo, con quien se apoya y se derrumba en llanto mientras este no para de hablarle, al parecer, dándole palabras de aliento por todo lo que logró y el gran show que pudieron ofrecer a sus admiradores.

Luego de varios segundos de lágrimas, J Balvin respira y se limpia las lágrimas para volver a subir y despedirse de los asistentes.

Dicho momento se ha vuelto viral en redes sociales, donde el cantante ha logrado miles de elogios, aplausos y felicitaciones por el concierto que dio y le agradecieron por su legado y todo el camino que abrió para las nuevas generaciones.

"Una noche inolvidable, llena de emociones reales. Un concierto hecho con amor, hecho por la gente de Medellín. Bailarines colombianos, un equipo increíble y 7 horas de pura vibra y corazón. Los amo, Medellín, con mi alma", fue como J Balvin describió su presentación.

Por ahora, el cantante se prepara para lo que será su concierto en Bogotá, donde se espera que también sorprenda.

