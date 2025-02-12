Sale a la luz video de J Balvin llorando detrás del escenario tras su concierto en Medellín

El cantante J Balvinrompió en llanto luego de dar por terminado su concierto en su ciudad natal, Medellín.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿J Balvin lloró en su concierto en Medellín?

El artista protagonizó un emotivo momento en medio de su concierto luego de que rompiera en llanto sobre el escenario cuando fue sorprendido por un mensaje de su pareja, la modelo Valentina Ferrer y su hijo Río, quienes no pudieron acompañarlo en su presentación debido a que la argentina no puede salir de Estados Unidos, donde residen porque se encuentra en medio de su proceso de papeles para poder hacerlo.

El paisa se mostró muy conmovido al verlos en pantalla y no pudo evitar las lágrimas, conmoviendo a todos los asistentes.

Artículos relacionados Talento nacional Hermana de B-King reveló el curioso mensaje que recibió tras dos meses de su muerte

¿J Balvin volvió a llorar tras terminar su concierto en Medellín?

Aunque dicho momento lo presenciaron todos sus fanáticos, hubo otro momento en particular en el que el cantante rompió en llanto y fue detrás del escenario con su equipo de trabajo luego de casi siete horas de concierto e importantes invitados.

En la grabación se ve al reguetonero abrazando a uno de sus compañeros de trabajo, con quien se apoya y se derrumba en llanto mientras este no para de hablarle, al parecer, dándole palabras de aliento por todo lo que logró y el gran show que pudieron ofrecer a sus admiradores.

Luego de varios segundos de lágrimas, J Balvin respira y se limpia las lágrimas para volver a subir y despedirse de los asistentes.

Dicho momento se ha vuelto viral en redes sociales, donde el cantante ha logrado miles de elogios, aplausos y felicitaciones por el concierto que dio y le agradecieron por su legado y todo el camino que abrió para las nuevas generaciones.

"Una noche inolvidable, llena de emociones reales. Un concierto hecho con amor, hecho por la gente de Medellín. Bailarines colombianos, un equipo increíble y 7 horas de pura vibra y corazón. Los amo, Medellín, con mi alma", fue como J Balvin describió su presentación.

Artículos relacionados Daddy Yankee Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin

Por ahora, el cantante se prepara para lo que será su concierto en Bogotá, donde se espera que también sorprenda.