Rosalía despierta rumores de romance al pasear de la mano con Loli Bahía

Rosalía cerró el año en Brasil junto a Loli Bahía y un paseo tomadas de la mano fue suficiente para disparar rumores de romance entre sus fans.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Rosalía despide el año en Brasil y un gesto desata rumores globales.
Rosalía despide el año en Brasil y un gesto desata rumores globales. Foto AFP/VALERIE MACON

Rosalía vuelve a ser tendencia mundial, esta vez no por un lanzamiento musical ni por un show multitudinario, sino por unas imágenes captadas durante sus vacaciones de fin de año en Brasil.

La cantante española fue vista caminando de la mano junto a la modelo Loli Bahía en las calles de Río de Janeiro, un gesto que desató de inmediato comentarios, teorías y rumores sobre un posible romance entre ambas figuras.

¿Por qué la caminata de Rosalía y Loli Bahía despertó tantas reacciones?

Más allá del simple paseo, las imágenes capturaron una cercanía que no pasó desapercibida, Rosalía lucía un vestido lencero rosado combinado con botas negras y un bolso pequeño que sostenía con la mano libre, mientras que Loli Bahía apostó por un estilo relajado, con short, camiseta blanca y sandalias.

 

En redes sociales, el video se interpretó como una confirmación implícita de que existe algo más que amistad, aunque ninguna de las dos ha hecho declaraciones oficiales, el silencio también ha alimentado la curiosidad colectiva y el interés mediático en torno a esta posible relación.

¿Qué otros momentos han compartido Rosalía y Loli Bahía en los últimos meses?

Días antes, ambas fueron vistas celebrando el fin de año en la playa de Ipanema, donde compartieron una fiesta que también fue registrada por fanáticos, en algunos videos, se las observa corriendo juntas hacia el mar, nuevamente tomadas de la mano, en una escena cargada de espontaneidad y alegría.

Rosalía salió corriendo de entrevista
Rosalía fue captada caminando de la mano con la modelo Loli Bahía en Río de Janeiro. /AFP: Monica Schipper

En ese momento, las fotografías no mostraban demasiada cercanía, pero sí confirmaban que compartían espacios privados, lo que ha reforzado la teoría de un vínculo que va creciendo lejos de los reflectores.

¿Quién es Loli Bahía y por qué su nombre ahora resuena a nivel global?

Loli Bahía nació en Lyon, Francia, y tiene raíces españolas y su incursión en el mundo de la moda se dio en 2020, cuando debutó en una de las pasarelas más importantes de Louis Vuitton bajo la dirección creativa de Nicolas Ghesquière.

Loli Bahía es una reconocida modelo internacional que ha desfilado para Louis Vuitton y Chanel.
Loli Bahía es una reconocida modelo internacional que ha desfilado para Louis Vuitton y Chanel. (Foto Amy Sussman / Getty Images via AFP)

Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso, participando en desfiles de casas de moda como Saint Laurent y Givenchy, y alcanzando uno de sus puntos más altos al abrir el Vogue World 2024 como modelo de Chanel.

Mientras tanto, Rosalía disfruta de un descanso merecido tras cerrar un 2025 lleno de logros gracias al lanzamiento de Lux, su tercer álbum de estudio, y dejando que su vida fluya sin aclaraciones.

