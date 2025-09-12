Ricky Montaner sorprendió al revelar que tuvo una relación con Sebastián Yatra

Ricky Montaner relató que, años atrás, mantuvo una relación sentimental con Sebastián Yatra y aunque ambos han compartido escenarios y estudios, nadie imaginaba que detrás de su química creativa existía un vínculo más profundo.

Durante una conversación reciente, el músico describió ese periodo como un momento particularmente intenso en lo emocional y lo artístico, en el que la conexión que compartían se transformó en una historia significativa.

¿Cómo nació la conexión entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra?

El artista explicó que la cercanía entre ambos surgió mientras trabajaban juntos en varias composiciones, el proceso creativo se convirtió en un espacio que los llevó a compartir más que melodías y acordes.

Según relató, esa etapa estuvo marcada por una sensibilidad especial y una manera única de construir música que los unió emocionalmente.

Con el paso del tiempo, aquella relación sentimental se transformó y aunque decidieron tomar caminos distintos en lo afectivo, el vínculo artístico no se rompió por completo.

Ambos retomaron la amistad y lograron mantener un ambiente de respeto mutuo, incluso antes de que Yatra comenzara a ser vinculado con la cantante española Aitana Ocaña.

¿En qué situación personal se encuentra Ricky Montaner actualmente?

Mientras revive este capítulo de su pasado, Montaner atraviesa un momento complejo en su vida personal, pues su matrimonio con la modelo Stefi Roitman enfrenta una etapa difícil, algo que la misma influencer ha dejado ver en algunas de sus declaraciones públicas.

Ricky Montaner confesó que su cercanía con Sebastián Yatra surgió en medio de sesiones creativas. | Foto AFP/ Jorge Guerrero

Este contexto ha llevado a que sus palabras generen aún más conversación, especialmente porque el artista dejó entrever que se encuentra en un proceso de introspección y apertura sobre su identidad y su historia emocional.

Pues, aunque proviene de una familia con fuertes raíces cristianas, Ricky y su hermano han mostrado en repetidas ocasiones una visión más libre y moderna sobre el amor y las relaciones, algo que también se refleja en sus letras.

¿Cómo ha reaccionado Sebastián Yatra a esta revelación?

Hasta el momento, Sebastián Yatra no ha emitido ninguna declaración oficial sobre lo dicho por Ricky Montaner, su silencio ha alimentado la curiosidad del público, que espera conocer su postura ante una historia que, para muchos, resultó inesperada.

Sebastián Yatra no ha reaccionado aún a la confesión, aumentando la expectativa del público. (AFP: JC Olivera)

Lo que sí es claro es que, más allá de lo personal, la relación artística entre ambos ha dejado huellas importantes en la música latina, como la exitosa colaboración que los llevó a consolidarse ante audiencias globales.