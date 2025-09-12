Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Ricky Montaner sorprendió al revelar que tuvo una relación con Sebastián Yatra

Ricky Montaner sorprendió al público al confirmar que vivió un romance con Sebastián Yatra, una historia breve pero intensa.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ricky Montaner confirmó una relación sentimental con Sebastián Yatra y las redes estallaron.
Ricky Montaner confirmó una relación sentimental con Sebastián Yatra y las redes estallaron. Foto AFP/Giorgio Viera

Ricky Montaner relató que, años atrás, mantuvo una relación sentimental con Sebastián Yatra y aunque ambos han compartido escenarios y estudios, nadie imaginaba que detrás de su química creativa existía un vínculo más profundo.

Durante una conversación reciente, el músico describió ese periodo como un momento particularmente intenso en lo emocional y lo artístico, en el que la conexión que compartían se transformó en una historia significativa.

Artículos relacionados

¿Cómo nació la conexión entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra?

El artista explicó que la cercanía entre ambos surgió mientras trabajaban juntos en varias composiciones, el proceso creativo se convirtió en un espacio que los llevó a compartir más que melodías y acordes.

Según relató, esa etapa estuvo marcada por una sensibilidad especial y una manera única de construir música que los unió emocionalmente.

Con el paso del tiempo, aquella relación sentimental se transformó y aunque decidieron tomar caminos distintos en lo afectivo, el vínculo artístico no se rompió por completo.

Ambos retomaron la amistad y lograron mantener un ambiente de respeto mutuo, incluso antes de que Yatra comenzara a ser vinculado con la cantante española Aitana Ocaña.

Artículos relacionados

¿En qué situación personal se encuentra Ricky Montaner actualmente?

Mientras revive este capítulo de su pasado, Montaner atraviesa un momento complejo en su vida personal, pues su matrimonio con la modelo Stefi Roitman enfrenta una etapa difícil, algo que la misma influencer ha dejado ver en algunas de sus declaraciones públicas.

Sebastián Yatra
Ricky Montaner confesó que su cercanía con Sebastián Yatra surgió en medio de sesiones creativas. | Foto AFP/ Jorge Guerrero

Este contexto ha llevado a que sus palabras generen aún más conversación, especialmente porque el artista dejó entrever que se encuentra en un proceso de introspección y apertura sobre su identidad y su historia emocional.

Pues, aunque proviene de una familia con fuertes raíces cristianas, Ricky y su hermano han mostrado en repetidas ocasiones una visión más libre y moderna sobre el amor y las relaciones, algo que también se refleja en sus letras.

Artículos relacionados

¿Cómo ha reaccionado Sebastián Yatra a esta revelación?

Hasta el momento, Sebastián Yatra no ha emitido ninguna declaración oficial sobre lo dicho por Ricky Montaner, su silencio ha alimentado la curiosidad del público, que espera conocer su postura ante una historia que, para muchos, resultó inesperada.

Sebastián Yatra no ha reaccionado aún a la confesión, aumentando la expectativa del público. (AFP: JC Olivera)
Sebastián Yatra no ha reaccionado aún a la confesión, aumentando la expectativa del público. (AFP: JC Olivera)

Lo que sí es claro es que, más allá de lo personal, la relación artística entre ambos ha dejado huellas importantes en la música latina, como la exitosa colaboración que los llevó a consolidarse ante audiencias globales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati Shakira

Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati: ¿cómo lo hizo?

Shakira sorprendió en Buenos Aires al interpretar ‘Día Especial’ junto a Gustavo Cerati, homenaje que emocionó a los fans.

Shakira no cantará en el Mundial 2026, pero sí liderará un proyecto global de educación junto a la FIFA. Shakira

Shakira tendrá un rol clave en el Mundial 2026, aunque no será desde el escenario

Shakira no encabezará ningún espectáculo en el Mundial 2026, pero asumirá un papel estratégico en un proyecto global.

Jessi Uribe celebró anticipadamente su cumpleaños con su hija Luna Jessi Uribe

Jessi Uribe: edad, parejas, éxitos y más del ídolo de la música popular

Jessi Uribe, voz de la música popular, ha conquistado corazones con su talento y vida personal única.

Lo más superlike

Sofía Avendaño Sofía Avendaño

Sofía Avendaño publicó fotos de su participación en el comercial navideño de RCN

Sofía Avendaño fue de los talentos invitados para celebrar la Navidad y el Año Nuevo en RCN, así fue la experiencia.

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres La casa de los famosos

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres y revela qué pasaría si se encontraran en La casa de los famosos

El estrés también afecta la concentración, la memoria y el descanso. Salud

¿Te está afectando el estrés laboral? Estas pistas podrían confirmarlo

Así reaccionó Cazzu cuando le preguntaron por Nodal Cazzu

Cazzu respondió si Nodal ya le dio el permiso de viajar con Inti

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia Talento nacional

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia