Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón se hizo arreglo en su cabello tras drástico cambio de look, así quedó

Luego de ponerse largas extensiones, Yina Calderón tuvo que recurrir a un proceso para poder controlarlo y mostró el resultado.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón se hizo arreglo en su cabello tras drástico cambio de look | Foto del Canal RCN.

Ya van varios días desde que la empresaria de fajas Yina Calderón volvió a Colombia y no ha desaprovechado ni un solo momento.

Yina Calderón llamó la atención y no precisamente por la polémica, sino que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia adoptó una nueva imagen.

Artículos relacionados

Ahora, la empresaria tiene una larga melena que logró obtener con extensiones de color negro, razón por la que las opiniones no han cesado.

¿Cuál arreglo se hizo Yina Calderón en su cambio de look?

La influencer tiene el cabello corto, de modo que para algunos fue un cambio extremo. No obstante, resulta que no fue una transformación fácil, pues las extensiones deberían camuflarse.

Pasaron los días y Yina Calderón mostró la realidad. Como su cabello es "rebelde" y así lo constató en La casa de los famosos, decidió hacerse un arreglo para controlarlo.

Yina Calderón
Yina Calderón tenía el cabello corto | Foto del Canal RCN.

Es así como la empresaria de fajas recurrió al famoso proceso de la queratina, el cual ayuda a mantener el cabello totalmente liso y con brillo.

Artículos relacionados

"Me quedó increíble mi cabello y así no voy a tener que utilizar plancha ni secador todos los días", comentó Yina Calderón.

Así las cosas, queda por esperar hasta cuándo la polémica influenciadora se mantendrá con su melena larga, ya que es de las figuras públicas que acapara el interés por la controversia y sus looks estrambóticos.

 

¿Por qué Yina Calderón no se quedó trabajando en República Dominicana?

Yina Calderón regresó a Colombia. Resulta que estuvo por un mes completo en República Dominicana y resonó la idea de que se quedara trabajando en ese país, pero ella decidió desistir a la propuesta.

A la empresaria le ofrecieron nada más y nada menos que un cheque en blanco para que pusiera un monto y se quedara trabajando en las plataformas del empresario Luinny Corporan. Calderón agradeció y dijo que no.

Yina Calderón
Yina Calderón no aceptó propuesta de trabajo en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

El motivo por el que Yina Calderón no aceptó la jugosa oferta de trabajo se dio porque comentó que a ella le gusta el show de Colombia, lo que quiere decir que su objetivo es mantenerse vigente en el país donde unos la aman y otros la desprecian.

