La Barbie colombiana rompió el silencio y habló la verdad sobre su ataque

El pasado viernes 28 de noviembre, se conoció que la reconocida influenciadora La Barbie colombiana, sufrió un inesperado ataque en su contra, lo que generó mucha preocupación entre sus seguidores.

¿Cuál fue el ataque que vivió la Barbie colombiana?

De acuerdo con lo publicado por la Barbie colombiana a través de sus redes sociales, la creadora fue especifica al decir que estuvo en riesgo, pues su auto sufrió un impacto justo cuando ella iba para su casa.

“No fue un intento de rob0, porque no se llevaron nada. Sobra decir que no tengo enemigos".

Con estas palabras, la creadora de contenido fue muy clara al mostrar su preocupación por su propia seguridad y por eso, habría salido del país.

En la misma publicación, la Barbie colombiana mostró cómo quedó su auto tras el incidente que tuvo que vivir, diciendo que el caso ya había quedado en manos de las autoridades.

¿Cuáles fueron los detalles sobre el ataque que vivió La Barbie colombiana?

En una entrevista en el programa matutino, Buen día, Colombia, en horas de la mañana de este martes 9 de diciembre, la Barbie colombiana reveló que “ella no se inventó” el supuesto atentado en su contra.

Con esta aclaración, la Barbie les envía un mensaje directo a las figuras públicas que han dicho en redes que eso sería una posible mentira para entrar a La casa de los famosos Colombia 2026.

En la entrevista, la mujer dijo que no se trata de ninguna mentira, pues ella no recurriría a este tipo de inventos para ganar fama.

Entre otros detalles, la influenciadora dijo que nates de estar en riesgo, a ella ya la estaban vigilando y fue su equipo quien se dio cuenta de los movimientos extraños que habían alrededor de su casa en las afueras de Medellín.

La Barbie colombiana desmiente que su ataque sea un invento. (Foto: Canal RCN)

¿Qué se sabe de la investigación sobre al ataque en contra de la Barbie colombiana?

De acuerdo con las palabras de la Barbie colombiana, en la investigación sobre su ataque, ya hay dos personas vinculadas, pero no reveló mayores detalles preciso porque es la indagación de las autoridades.

Así mismo, mientras se adelanta el caso, ella decidió salir del país para mantener tranquilos a sus familiares, quienes se alarmaron bastante con el ataque y por eso, ella dijo que decidió adelantar el viaje que estaba programado para otras fechas.