Ricardo Montaner preocupa a sus seguidores por su estado de salud y un inquietante mensaje en redes

El día que cumplió 68 años, el pasado 8 de septiembre, el cantante de música romántica Ricardo Montaner publicó un emotivo video para sus fans donde graba el mar y se escucha su voz.

En el mensaje, Ricardo Montaner compara su trayectoria musical con la estela que va dejando el barco en su paso por el mar, haciendo alusión en que cada vez se hace más larga y ancha y que es gracias a sus fanáticos.

Sin embargo, dentro del mensaje, el cantante Ricardo Montaner expresa que desea ver a su público una vez más, pero en un tono de despedida, por lo que muchos especularon que el cantante podría estar presentando quebrantos en su salud.

“Algún día nos volveremos a ver”, expresó Ricardo Montaner en su video.

Por su parte, Ricardo Montaner, compartió una historia en sus redes sociales, dos días después de la publicación por sus cumpleaños, desmintiendo los rumores sobre una posible enfermedad y agradeciéndole a Dios por la vitalidad que tiene.

Sus seguidores no dudaron en demostrarle su apoyo con mensajes de admiración, diciéndole que para estar cerca de los 70 años está en muy buen estado físico.

¿Dónde nació Ricardo Montaner?

El nombre de pila del reconocido artista es Héctor Eduardo Reglero Montaner, nació el 8 de septiembre en Buenos Aires, Argentina. Su nombre artístico fue elegido por uno de sus primeros productores musicales, quien consideró que Héctor no era el apropiado. Además, optó por usar el apellido de su madre.

A los seis años, la familia de Montaner decidió mudarse para Maracaibo, Venezuela, donde empezó su carrera como cantante de música romántica.

Con los años, Ricardo Montaner obtuvo la nacionalidad venezolana e incluso en el 2021 recibió también la nacionalidad colombiana, teniendo así tres nacionalidades.

Ricardo Montaner preocupa a sus seguidores tras publicar un video en sus redes sociales (Foto Canal RCN)

¿Cuál es la trayectoria musical de Ricardo Montaner?

Su trayectoria artística, que ha durado más de cuatro décadas y en las que ha combinado su voz tenor con el piano, le han otorgado varios reconocimientos y logros, consolidándolo como uno de los cantantes más importantes de la música latina.

Ricardo Montaner publica un video sobre su estado físico (Foto Canal RCN)

Ricardo Montaner ha lanzado más de 25 álbumes de estudio y ha vendido más de 25 millones de discos por todo el mundo. Además, ha ganado varios premios entre los que se encuentran: