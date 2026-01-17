Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido cantante de merengue salió a desmentir su muerte: "Estoy en perfecto estado de salud"

Famoso cantante de merengue desmintió su muerte tras filtrarse en redes que había fallecido por tener cáncer.

¿Quién es el reconocido cantante que desmintió su muerte en redes? | Foto: Freepik

En los últimos días, circuló una noticia en las redes sociales acerca de la supuesta muerte de un reconocido cantante de merengue, tal como se circuló por parte de varios internautas.

Con base en esto, el cantante compartió recientemente un comunicado oficial en el que desmintió los supuestos detalles en los que había fallecido, confesando que tiene un buen estado de salud en la actualidad.

¿Quién es el reconocido cantante que desmintió su muerte?

El nombre de Wilfrido Vargas se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras un comunicado oficial que hizo su equipo de trabajo en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 285 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“La oficina de Wilfrido Vargas infirma a la opinión pública que es falsa la noticia que circula sobre su supuesto fallecimiento a causa de cáncer. Wilfrido se encuentra en perfecto estado de salud y concentrado en la producción de su nuevo álbum. Agradecemos la preocupación y el cariño de todos”, agregó el equipo del cantante en el comunicado.

Desde que se compartió este comunicado oficial, varios internautas se han pronunciado en las plataformas digitales, expresando su tranquilidad al ver que Wilfrido tiene un buen estado de salud en la actualidad. Además, tendrá su próxima presentación en la ciudad de Barranquilla el próximo 31 de enero.

Así desmintió el equipo de Wilfrido Vargas su supuesta muerte. | AFP: Bridget Bennett

¿Cuál ha sido el importante legado que ha dejado Wilfrido Vargas en su carrera profesional?

Es clave mencionar que uno de los cantantes que más ha dejado un importante legado en el género del merengue es Wilfrido Vargas, quien es reconocido por el éxito de canciones como: ‘El baile del perrito’, ‘El mono’, ‘El loco y la luna’, ‘Bachata merengue’, ‘El hombre divertido’.

Este ha sido el importante legado musical de Wilfrido Vargas. | AFP: Rodrigo Varela

Es clave mencionar que Wilfrido se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en demostrar autenticidad al componer todas sus canciones, demostrando que cuenta con una importante habilidad en el campo artístico desde hace varios años.

Así también, ha tenido múltiples reconocimientos a lo largo de su amplia trayectoria profesional, no solo por ser un gran referente del merengue, sino también al ganarse el cariño de sus seguidores al cautivar con sus diferentes presentaciones en directo.

