Ozuna es el #1 en varios países de Latinoamérica debido al éxito de su canción "Una Aventura"

Uno de los grandes exponentes del reguetón vuelve a sus raíces gracias a una de sus recientes canciones.

¿Quién es Ozuna?

Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido como Ozuna, es un cantante, compositor y actor puertorriqueño de reguetón y trap latino, nacido el 13 de marzo de 1992. “El negrito de ojos claros”, como también es conocido el artista, tiene varios sencillos que se convirtieron en hits mundiales como “El Farsante”, “Taki Taki”, “Corazón de seda”, entre otras.

Ozuna es uno de los artistas de trap latino más importantes de Puerto Rico (Foto de AFP/Michael Tran)

¿Qué pasó en la carrera de Ozuna?

La carrera artística de Ozuna entre los años 2017 y 2019 fue importante y dominante; sin embargo, un año después, el cantante experimentó un descenso debido a controversias personales y competencia dentro de la industria.

A pesar de todo, Ozuna continuó con su trayectoria musical, lanzando álbumes en los años 2023 y 2025.

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¿Cuál es la nueva canción de Ozuna?

“Una Aventura” es el nombre del nuevo sencillo de Ozuna, que fue lanzado el 12 de marzo del 2026 a través de todas las plataformas digitales. Con esta canción, el artista puertorriqueño marcó un regreso a sus raíces en el reguetón “old school”, el cual le dio reconocimiento en el mejor momento de su carrera.

¿Qué pasó con la nueva canción, “¿Una Aventura”, de Ozuna?

El más reciente sencillo de Ozuna “Una Aventura” fue un éxito masivo, tras alcanzar la posición número 1 en la radio de 8 países, entre los que se encuentran: Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y España; tras dos semanas del lanzamiento.

Este rendimiento que ha tenido el sencillo, fue nombrado por por monitorLATINO, el sistema líder de monitoreo musical y de contenido en radio de América Latina y Estados Unidos, como uno de los temas más destacados del momento.

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¿Qué ha dicho Ozuna acerca de su gran reconocimiento por su nueva canción “Una Aventura”?

El artista, por su lado, ha estado publicando varios clips del video oficial del sencillo y esto ha causado revuelo entre la industria, ya que ha recibido múltiples comentarios de artistas del trap latino, como: Maisak, Almighty, Brytiago, Nio García, Dj Luian, entre otros.