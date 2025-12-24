Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Murió reconocido cantante británico, autor de un clásico navideño que marcó generaciones

El artista británico falleció a los 74 años tras una corta enfermedad. Su legado musical permanece con un clásico navideño.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocido cantante
Murió reconocido cantante británico, autor de un clásico navideño que marcó generaciones. (Foto Free Pik)

El mundo de la música internacional lamenta la muerte de un influyente cantante y compositor británico, recordado por una de las canciones navideñas más escuchadas de las últimas décadas.

El artista falleció a los 74 años tras enfrentar una breve enfermedad, según confirmó su familia en un comunicado oficial. El deceso ocurrió en un hospital, donde permanecía acompañado por sus seres queridos.

La noticia fue dada a conocer por su esposa y sus hijos, quienes señalaron que el músico murió de manera tranquila. Tras el anuncio, figuras del ámbito cultural, medios internacionales y seguidores expresaron mensajes de despedida, destacando la huella que dejó en la industria musical y el impacto emocional de su obra.

¿Quién fue el cantante británico que falleció?

Se trató de Chris Rea, uno de los artistas británicos más reconocidos del rock y el blues contemporáneo. Nacido en Middlesbrough en 1951, construyó una sólida carrera desde la década de los setenta y alcanzó gran popularidad durante los años ochenta, consolidándose como compositor, cantante y guitarrista.

A lo largo de su trayectoria lanzó 25 álbumes de estudio y logró posicionar dos de ellos en el primer lugar de las listas musicales del Reino Unido. Canciones como Fool (If You Think It’s Over), que recibió una nominación al Grammy, Let’s Dance y The Road to Hell se convirtieron en referentes de su discografía y en piezas clave del rock británico.

Chris Rea fallece
Chris Rea falleció el 22 de diciembre de 2025. (Foto MAX NASH / AFP)

¿Cuál fue la causa de muerte de Chris Rea?

De acuerdo con la información entregada por su familia, el músico falleció tras una corta enfermedad. Aunque no se especificaron detalles médicos, se confirmó que murió en un hospital y que estuvo acompañado por su círculo más cercano hasta el final.

La familia compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó su tristeza por la pérdida y resaltó que su música seguirá viva a través de las canciones que dejó.

¿Quién era Chris Rea?

Christopher Anton Rea provenía de una familia de raíces italianas e irlandesas y creció en Middlesbrough, donde su padre era dueño de una fábrica y varias cafeterías de helados. Durante su juventud trabajó en el negocio familiar, aunque su destino terminó ligado a la música. Compró su primera guitarra y desarrolló con el tiempo un estilo propio, caracterizado por el uso de la guitarra slide y una voz grave.

Uno de los mayores hitos de su carrera fue Driving Home for Christmas, tema publicado en 1986 que con el paso de los años se transformó en un clásico imprescindible de la temporada navideña. El propio artista contó que la canción nació durante un viaje por carretera en medio del tráfico y el mal clima, una escena cotidiana que terminó inspirando una de sus composiciones más universales.

Su vida estuvo marcada por una larga lucha contra problemas de salud. Fue diagnosticado con cáncer de páncreas a los 33 años y se sometió a varias cirugías complejas.

Además, padeció diabetes tipo 1, problemas renales y en 2016 sufrió un derrame cerebral. A pesar de ello, continuó grabando música y lanzó nuevos álbumes incluso después de recuperarse, reafirmando su compromiso con el blues, género que siempre consideró su verdadera esencia artística.

El legado de Chris Rea permanece vigente a través de una obra que acompañó a millones de personas y que, cada Navidad, vuelve a sonar como parte inseparable de la memoria colectiva.

Chris Rea causa de muerte
Chris Rea falleció tras una corta enfermedad. (Foto FreePik)
