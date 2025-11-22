Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mujer trans arremetió contra Pirlo y mostró supuesto chats de que le habría coqueteado

Mujer trans se ha vuelto viral tras asegurar que el artista Pirlo la habría buscado para salir con ella.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mujer trans asegura que Pirlo le escribió

Mujer trans se ha tomado las redes sociales luego de asegurar que el cantante Pirlo le habría buscado para verse con ella en marco de su tiradera contra Blessd.

¿Quién es la mujer que asegura que Pirlo le escribió?

La influenciadora llamada Violetta Scarlett cuenta con más de 50 mil seguidores en Instagram y otros miles en TikTok, donde decidió compartir un video en el que arremetió contra el artista caleño.

La grabación logró tener un gran alcance luego de que el streamer Westcol lo compartiera.

En el video la mujer aseguró que el cantante la habría buscado para verse con ella y para asegurarse de que dudaran de ella enseñó supuesto chats de Instagram con el artista.

¿Qué reveló la mujer trans sobre Pirlo?

Indicó que él sabía que ella era trans y le estaba escribiendo de una cuenta alterna, pero para asegurarse que sí se trata de Pirlo, ella le pidió que le escribiera de su cuenta oficial verificada y así lo hizo, pero luego habría eliminado el mensaje y la habría bloqueado.

"Pirlo me estaba invitado a Cali con vuelos pagos y demás, y lo peor es que sabía que era trans (...) no entiendo cuál es la tiradera que tiene con Blessd si literalmente más ca*** es él", dijo.

Además, cuestionó el talento del artista y señaló que su música ha sonado gracias a otros.

"Tu criterio anda por donde caminas, por el suelo mi rey, así que deja a un lado tu masculinidad frágil porque sé que tú quieres probar y experimentar, pero lo que pasa es que en este momento necesitas un plus para estar encima de los demás y no lo vas a lograr", agregó.

También confesó que, en un evento él la estuvo mirando y coqueteando de lejos.

"No me da miedo decirlo y si quieres ir a demandar como siempre lo haces no me importa porque no es calumnia lo que estoy haciendo. Estoy mostrando pruebas y haciéndolo con justa razón", añadió.

Tras su revelación, logró diversas reacciones al respecto, donde algunos le creen, mientras que otros dudan de sus palabras y aseguran que se trataría de una estrategia de marketing para ganar fama.

