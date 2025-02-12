Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mike Bahía enternece las redes sociales al compartir un momento familiar detrás del escenario

Mike Bahía mostró su faceta de papá al compartir fotografías con su hijo Kai en pleno backstage, derritiendo corazones en redes.

Mike Bahía emociona a sus fans.
Mike Bahía emociona a sus seguidores con fotografías junto a su hijo Kai. (Foto Canal RCN)

Las redes sociales se llenaron de ternura gracias a Mike Bahía, quien compartió unas emotivas fotografías junto a su hijo Kai.

Mike Bahía y Greeicy son padres desde el 2022.
Mike Bahía y Greeicy se presentaron en el Megaland 2025. (Foto Canal RCN)

El cantante caleño, que desde 2022 es padre junto a la también artista Greeicy, mostró un instante personal detrás de los escenarios.

¿Cómo fue la publicación de Mike Bahía con su hijo Kai?

En las fotos, Mike aparece en el backstage con Kai en brazos, disfrutando de un momento familiar en medio de la rutina de los conciertos.

La espontaneidad de la escena reflejó un lado humano y cercano del artista, que no dudó en mostrar cómo combina su faceta profesional con la paternidad.

La reacción de los fans fue inmediata, destacando la ternura y autenticidad del gesto.

¿Mike Bahía y Greeicy se presentaron en el Megaland 2025?

La publicación coincidió con la reciente presentación de Mike Bahía y Greeicy en el Megaland 2025, realizado el 29 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El festival reunió a más de 38 mil asistentes, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del país.

Producido por Páramo Presenta y MegaLive, empresa de eventos de RCN, la jornada celebró 20 años de historia con un cartel de lujo que incluyó a Arcángel, Sech, Greeicy y Mike Bahía, Álvaro Díaz, Yeison Jiménez, Corina Smith, Kris R, Jhay P y el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Altafulla, que hicieron vibrar al público con géneros como reguetón, trap, pop latino y música popular.

Con estas fotografías, Mike Bahía confirma que su vida artística y familiar pueden convivir en armonía.

Su gesto de mostrar a Kai en un entorno tan especial como el backstage de un festival masivo refleja el ánimo de Mike por familiarizar a su hijo con la música y el medio artístico.

Más allá de los aplausos en el escenario, el cantante dejó claro que los momentos más valiosos también ocurren detrás de las luces, consolidando su imagen como un artista que emociona tanto con su música como con su humanidad.

Con Kai en brazos y Greeicy a su lado, el cantante mostró que la verdadera grandeza está en compartir esos instantes que trascienden la música y se convierten en recuerdos imborrables para él y su familia.

Mike Bahía mostró su rol como papá.
Mike Bahía integra a su hijo Kai a su rutina antes de los conciertos. (Foto Canal RCN)
