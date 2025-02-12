Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma reveló a Ignacio Baladán la verdad detrás de su éxito: "quisiera regresar al principio"

Maluma sorprendió a Ignacio Baladán con una reflexión sobre el éxito, asegurando que a veces desea regresar a los comienzos sencillos.

Ignacio Baladán entrevistó a Maluma y le preguntó cuál es la clave de su éxito.
Ignacio Baladán entrevistó a Maluma y le preguntó cuál es la clave de su éxito. Foto Canal RCN/Foto AFP/ Mike Coppola

La emoción de Ignacio Baladán al entrevistar a Maluma se hizo evidente desde los primeros segundos, pues tener frente a él a una de las figuras más influyentes de la música no es solo un logro, sino también una oportunidad para llevar un mensaje de inspiración a miles de jóvenes que sueñan con abrirse camino en la industria.

¿Qué le preguntó Ignacio Baladán a Maluma sobre su camino al éxito?

Durante la entrevista, Ignacio pidió a Maluma que compartiera cuál había sido, según él, la clave detrás de su éxito, y lejos de dar una respuesta cliché o basada únicamente en esfuerzo, dio una respuesta que sorprendió por su honestidad.

 

Maluma confesó que, en su opinión, la verdadera clave no está en un solo factor sino en entender el proceso completo, pues la ambición, el hambre de crecer y la disciplina son esenciales, pero que nada se compara con la capacidad de disfrutar cada etapa del camino.

Para él, cuando uno siente que ha logrado todo aquello que soñó, nace un deseo inesperado de regresar al inicio del camino, a esos días más sencillos donde las pequeñas victorias eran suficientes para sentirse orgulloso.

¿Qué mensaje le envió Maluma a quienes están empezando?

Ignacio también le pidió a Maluma que dejara un mensaje directo para sus seguidores, especialmente para quienes luchan por abrirse espacio en la música.

Por lo que expresó que muchos se obsesionan con alcanzar la meta final y se olvidan de valorar los momentos previos, las primeras presentaciones, las noches de ensayo, los fracasos que enseñan y las oportunidades que parecen pequeñas, pero que con el tiempo se vuelven gigantescas.

“Una vez uno siente que alcanzó todo, se da cuenta de que quisiera volver al principio”, expresó.

Maluma explicó que extraña la etapa en la que disfrutaba lo simple del proceso creativo.
Maluma explicó que extraña la etapa en la que disfrutaba lo simple del proceso creativo. Foto | AFP / Candice Ward.

Para Maluma, el recorrido está lleno de una magia que a veces se pierde cuando se concreta ese sueño, habló del orgullo que siente por lo que ha construido, pero también de la nostalgia constante por aquella época en la que todo era más sencillo.

¿Cómo vivió Ignacio Baladán este encuentro junto a Maluma?

Para Ignacio, la experiencia fue mucho más que una entrevista, fue la oportunidad de escuchar de primera mano a alguien que ya atravesó los retos que muchos jóvenes enfrentan.

Ignacio Baladán entrevistó a Maluma y obtuvo una de sus respuestas más honestas sobre la fama. | Foto Gladys Vega / Getty Images via AFP.

Se mostró emocionado, agradecido y comprometido a compartir este mensaje con quienes lo siguen, y que las palabras de Maluma sirvan como un recordatorio de que el éxito no es solo un destino, sino un trayecto lleno de lecciones y agradecimiento.

