Carolina Cruz reveló que ella sí quería casarse con Lincoln Palomeque: "él nunca quiso"

La presentadora Carolina Cruz dio a conocer que ella sí quiso casarse con el actor Lincoln Palomeque, pero fue él se negaba a dicha posibilidad.

¿Lincoln Palomeque no quiso casarse con Carolina Cruz?

La modelo cedió una entrevista para el podcast "A-nótelo" y allí sorprendió a sus fanáticos con dicha confesión, pues anteriormente cuando le preguntaban ella señalaba que no lo sentía necesario ni era un sueño que tuviera.

Recordemos que, la famosa pareja vivió en unión libre por varios años y fruto de su relación surgieron dos hijos: Matías y Salvador.

Indicó que durante mucho tiempo quiso complacer a los demás y por ello evitó tener momentos o conversaciones incómodas y se conformó con lo que los demás querían.

"Yo sí siempre soñé casarme, tener hijos y cuando empecé a salir con el papá de mis hijos sí quise hacerlo, pero él nunca lo quiso hacer", dijo.

Señaló que, debido a que las cosas entre ellos comenzaron a fluir sin ese tipo d compromiso ella lo dejó pasar.

Sin embargo, cuando se separaron ese tema estuvo dentro de su conservación de ruptura.

¿Carolina Cruz se arrepiente de no haberse casado con Lincoln Palomeque?

La presentadora detalló que cuando decidieron dar por terminada su relación, comentaron que si estuvieran casados las cosas probablemente hubieran sido diferentes.

"Decíamos 'de pronto si nos hubiéramos casado las cosas hubieran sido diferente' (...) yo siento que estando casados tienen como esa protección, como esa fuerza entre los tres que seguramente sí te hubiera fortalecido", agregó.

Indicó que ese sacramento actualmente lo considera fundamental en una relación que está pensada a futuro.

"Me arrepiento de no haberme casado, seguramente si me hubiera casado todo hubiera sido diferente", agregó.

¿Cómo es la relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque actualmente?

Carolina Cruz indicó que actualmente su relación con el actor es bastante buena, pues desde el primer momento que terminaron detallaron que debían seguir en buenas términos por el bienestar de sus dos hijos, que son las personas más importante para ambos.

Detalló que los cuatro suelen compartir mucho tiempo para que sus hijos sientan que ellos están presentes siempre.