Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¡Luto en la música! Murió reconocido cantante de rock en español tras una dura batalla contra el cáncer

La muerte de Jorge Martínez conmocionó al rock en español, el líder de Ilegales luchaba contra el cáncer, dejando un legado en la historia del rock.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El líder de Ilegales, Jorge Martínez, murió a los 70 años tras una dura lucha contra el cáncer.
El líder de Ilegales, Jorge Martínez, murió a los 70 años tras una dura lucha contra el cáncer. Foto Freepik

El rock en español amaneció de luto tras confirmarse la muerte de Jorge Martínez, líder, vocalista y compositor de la banda ‘Ilegales’, una de las agrupaciones más influyentes de Asturias y del rock en español de los años ochenta.

Artículos relacionados

¿Qué se conocía sobre el estado de salud de Jorge Martínez antes de su fallecimiento?

Aunque la noticia conmovió tanto a sus seguidores como a varios medios de comunicación, su estado de salud había sido un tema de conversación desde hace casi tres meses, cuando la agrupación hizo el anuncio oficial del aplazamiento de su gira.

 

Pues en el momento la banda explicó que Jorge había sido diagnosticado con cáncer, y que su condición se había complicado en un par de días, obligándolo a suspender todas sus actividades y compromisos y centrarse en su tratamiento.

En el comunicado, además, expresaron que para la banda era prioridad absoluta la recuperación de su vocalista, por lo que cualquier tipo de presentación o compromiso laboral quedaba cancelado de manera indefinida.

Artículos relacionados

¿Cómo se dio a conocer la noticia de la muerte de Jorge Martínez?

La mañana del 9 de diciembre, varios medios de comunicación españoles difundieron la noticia del fallecimiento tras ver el comunicado oficial de la banda en el que pidieron respeto para que la familia y el círculo más cercano al artista puedan despedirlo sin tanta presión mediática.

La banda Ilegales confirmó la noticia y pidió respeto para la familia en este momento de duelo.
La banda 'Ilegales' confirmó la muerte de Jorge Martínez y pidió respeto para la familia en este momento de duelo. Foto Freepik

Jorge Martínez tenía 70 años, era conocido entre sus seguidores como Jorge Ilegal Avilés y permanecía internado en el Hospital Central de Asturias luchando fuertemente contra un cáncer de páncreas.

El mensaje también resaltó que, aunque su partida deja un gran vacío en el rock, su legado artístico y su actitud quedarán guardadas en la memoria de sus compañeros de escenario y seguidores que acompañaron su música desde el primer día.

Artículos relacionados

¿Cuál es el legado de Jorge Martínez dentro del rock en español tras su fallecimiento?

La banda ‘Ilegales’ se caracterizó por un sonido fuerte y crudo, Jorge de hecho fue el responsable de componer la mayoría de las canciones que definían la identidad del grupo.

Jorge Martínez permanecía hospitalizado en el Hospital Central de Asturias desde hacía varios días.
Jorge Martínez permanecía hospitalizado en el Hospital Central de Asturias desde hacía varios días. Foto Freepik

Recientemente la banda había lanzado su álbum número 13 titulado ‘Joven y arrogante’ reuniendo conceptos que Jorge consideraba esenciales para mantenerse vigente en una época en la que competían con nuevos estilos musicales e inteligencia artificial.

Para él, aunque la juventud se escapaba con el tiempo, el alma era lo que permanecía con la esencia real, describiéndose como alguien que nunca cargó con miedos innecesarios, e incluso durante entrevistas hablaba con naturalidad sobre la muerte, dejando un legado de fuerza y carácter irreverente dentro y fuera de los escenarios musicales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Rosalía salió corriendo de entrevista Rosalía

Rosalía salió corriendo de plena entrevista tras ver una cucaracha

La artista Rosalía sacó risas a sus fanáticos tras huir en plena entrevista de una cucaracha.

Silvestre Dangond sorprendió a Feid con una confesión Silvestre Dangond

Silvestre Dangond sorprendió a Feid con una confesión sobre su hijo

El cantante no dudó en agradecerle al paisa por tanto cariño; pero unas palabras sorprendieron a más de uno.

Eduin Caz del Grupo Firme rompió pantalla en el Campin Talento internacional

Así fue el momento en el que Eduin Caz del Grupo Firme rompió una pantalla en el Campin

En medio de una presentación en Bogotá, el vocalista de la agrupación mexicana decidió no parar su evento.

Lo más superlike

Karina García causa revuelo por video cantando a Karol G Karina García

Karina García genera dudas sobre su vida sentimental luego de cantar una canción de Karol G

Karina García desató teorías de romance tras cantar un fragmento de una canción de Karol G.

Muere Influencer fitness Alessandro Antonicelli Talento internacional

Muere influencer tras luchar contra agresivo cáncer: su familia lo despidió con contundente mensaje

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi compartió emotivo mensaje durante la celebración del Día de las Velitas

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado