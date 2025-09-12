¡Luto en la música! Murió reconocido cantante de rock en español tras una dura batalla contra el cáncer

El rock en español amaneció de luto tras confirmarse la muerte de Jorge Martínez, líder, vocalista y compositor de la banda ‘Ilegales’, una de las agrupaciones más influyentes de Asturias y del rock en español de los años ochenta.

¿Qué se conocía sobre el estado de salud de Jorge Martínez antes de su fallecimiento?

Aunque la noticia conmovió tanto a sus seguidores como a varios medios de comunicación, su estado de salud había sido un tema de conversación desde hace casi tres meses, cuando la agrupación hizo el anuncio oficial del aplazamiento de su gira.

Pues en el momento la banda explicó que Jorge había sido diagnosticado con cáncer, y que su condición se había complicado en un par de días, obligándolo a suspender todas sus actividades y compromisos y centrarse en su tratamiento.

En el comunicado, además, expresaron que para la banda era prioridad absoluta la recuperación de su vocalista, por lo que cualquier tipo de presentación o compromiso laboral quedaba cancelado de manera indefinida.

¿Cómo se dio a conocer la noticia de la muerte de Jorge Martínez?

La mañana del 9 de diciembre, varios medios de comunicación españoles difundieron la noticia del fallecimiento tras ver el comunicado oficial de la banda en el que pidieron respeto para que la familia y el círculo más cercano al artista puedan despedirlo sin tanta presión mediática.

La banda 'Ilegales' confirmó la muerte de Jorge Martínez y pidió respeto para la familia en este momento de duelo. Foto Freepik

Jorge Martínez tenía 70 años, era conocido entre sus seguidores como Jorge Ilegal Avilés y permanecía internado en el Hospital Central de Asturias luchando fuertemente contra un cáncer de páncreas.

El mensaje también resaltó que, aunque su partida deja un gran vacío en el rock, su legado artístico y su actitud quedarán guardadas en la memoria de sus compañeros de escenario y seguidores que acompañaron su música desde el primer día.

¿Cuál es el legado de Jorge Martínez dentro del rock en español tras su fallecimiento?

La banda ‘Ilegales’ se caracterizó por un sonido fuerte y crudo, Jorge de hecho fue el responsable de componer la mayoría de las canciones que definían la identidad del grupo.

Jorge Martínez permanecía hospitalizado en el Hospital Central de Asturias desde hacía varios días. Foto Freepik

Recientemente la banda había lanzado su álbum número 13 titulado ‘Joven y arrogante’ reuniendo conceptos que Jorge consideraba esenciales para mantenerse vigente en una época en la que competían con nuevos estilos musicales e inteligencia artificial.

Para él, aunque la juventud se escapaba con el tiempo, el alma era lo que permanecía con la esencia real, describiéndose como alguien que nunca cargó con miedos innecesarios, e incluso durante entrevistas hablaba con naturalidad sobre la muerte, dejando un legado de fuerza y carácter irreverente dentro y fuera de los escenarios musicales.