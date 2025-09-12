Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el inesperado reencuentro de Karina García y Yailin en República Dominicana

Karina García y Yailin La Más Viral vivieron un reencuentro inesperado en República Dominicana emocionando a miles de seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina, Yailin y La Jesuu disfrutaron de una noche de fiesta que terminó cerca de las seis de la mañana.
Karina, Yailin y La Jesuu disfrutaron de una noche de fiesta que terminó cerca de las seis de la mañana. Foto Canal RCN/ Foto AFP/Ivan Apfel

La noche del 8 de diciembre terminó convertida en tendencia gracias al inesperado encuentro entre Karina García y Yailin La Más Viral en República Dominicana, un momento que emocionó a sus seguidores al ser compartido a través de las redes sociales de ambas.

¿Cómo se vivió el reencuentro entre Karina García y Yailin La Más Viral?

Karina García compartió en sus historias de Instagram a altas horas de la noche, un video en el que se ve el momento exacto en el que sale de la discoteca corriendo a abrazar a Yailin, confirmando que la amistad que nación meses atrás sigue más fuerte que nunca.

 

Este acercamiento no fue casualidad, según mostraron en redes, surgió como iniciativa de Yailin, quien personalmente invitó a Karina García, su hija Isabella Vargas y a La Jesuu quien también tiene una estrecha relación con Karina desde su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, a una celebración en una de las discotecas más reconocidas de Santo Domingo.

¿Qué ocurrió durante el encuentro entre Karina García y Yailin La Más Viral en República Dominicana?

La invitación se hizo pública cuando La Jesuu subió un pantallazo de su conversación con Yailin, donde se podía leer un mensaje que decía “Venga”, motivándola a tomar un vuelo directo hacia el país caribeño.

Karina Garcia se mostró emocionada al reencontrarse con Yailín La más viral.
Karina García se mostró emocionada al reencontrarse con Yailín La más viral. Foto Canal RCN

Un gesto que dejó claro que buscaba reecontrarse con sus amigas colombianas y revivir la conexión que formaron durante la inauguración de “Stream Fighters 4”, un evento que las unió ante millones de espectadores alrededor del mundo.

Al llegar al lugar, Karina, Yailin y La Jessu protagonizaron un momento emocionante, en las historias se puede ver cómo se saludan con alegría, luciendo atuendos brillantes y llamativos acordes al clima tropical.

¿Cómo terminó la noche y qué compartieron Karina García y Yailin en sus redes sociales?

La fiesta se extendió hasta las primeras horas del 9 de diciembre, cerca de las 6 de la mañana, y fue precisamente Isabella Vargas, la hija de Karina García quien registró el momento más comentado de la madrugada.

Isabella, hija de Karina, registró los momentos más comentados del amanecer y prometió compartir un resumen del viaje.
Isabella, hija de Karina, registró los momentos más comentados del amanecer y prometió compartir un resumen del viaje. (AFP / IDia Dipasupil)

Una historia en la que aparece la Jesuu recostada sobre una mesa del hotel, ya agotada después de horas de celebración y prometiendo en la misma publicación, que compartirán más adelante un “recap” completo de lo que vivieron durante su celebración, un detalle que sus seguidores ya esperan con ansias.

El encuentro no solo reforzó la amistad entre ellas, sino que también dejó claro que la conexión que formaron este año continúa creciendo, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

